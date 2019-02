S'ajorna la comissió d'Empresa per falta de quòrum per l'absència de JxCat i ERC

La comissió d'Empresa i Coneixement (CEC) s'ha ajornat per falta de quòrum a causa de les absències dels representants de JxCat i ERC. La reunió ha començat a les 15:00 hores, amb el secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, a punt per comparèixer -a partir de les 15:30 hores. Però, cap diputat de JxCat i ERC hi ha assistit, de manera que la votació per aprovar la compareixença de Grau s'ha ajornat per falta de quòrum i la sessió s'ha suspès. Aquest dimecres JxCat i ERC ja van acordar no assistir a les comissions que coincidissin amb les declaracions dels acusats al judici de l'1-O. Durant el transcurs d'avui han tengut lloc les compareixences davant del suprem del president d'ERC, Oriol Junqueras , i l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn La comissió la presideix Laura Vílchez (Cs), amb Jordi Terrades (PSC-Units) a la vicepresidència; i Jordi Munell a la secretaria (JxCat). Durant la seva intervenció, María Luz Guilarte (Cs) ha expressat la seva "indignació" davant la situació, i Alícia Romero (PSC-Units) ha dit que respecta la decisió però ha criticat que JxCat i ERC no havien avisat formalment que no assistirien a la comissió. Des de En Comú podem, Lucas Ferro, ha expressat la seva "solidaritat" amb els acusats del judici però ha demanat que es reprengui l'activitat parlamentària. Vílchez, "en contra" de la seva voluntat, ha aixecat la sessió.Aquest matí la comissió de la Sindicatura de Comptes ha mantingut la compareixença del síndic major, Jaume Amat, prevista per aquest dijous al matí, però ha suspès les votacions per falta de quòrum per l'absència dels diputats de JxCat i ERC. Només hi han anat Narcís Clara (JxCat) i Mònica Palacín (ERC) per exposar els motius de les absències i han marxat just després que el síndic acabés la presentació dels informes, en protesta per l'inici de les declaracions dels presos al judici de l'1-O.D'altra banda, la representant de la CUP-CC, Maria Sirvent, tampoc ha assistit a la sessió. Avui dijous també hi havia previstes tres comissions més, la de Salut i la d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que es van desconvocar dimecres al vespre.En el marc de l'inici del judici de l'1-O també es va decidir pospossar el pròxim ple del Parlament, que coincidia amb la vaga convocada el dijous 21 per alguns sindicats com la Intersindical - CSC, als dies 26 i 27. D'aquesta manera, l'agenda del Parlament ha quedat afectada de dimarts a dijous, dies en què es donen les sessions al Suprem. Malgrat això, en principi es mantenen les reunions previstes pel divendres, on tendràn lloc la comissió d'Estudi del Treball Autònom, i la Comissió de Control de l'Actuació de la Coporació Catalana de Mitjans Audiovisual.Tot i que les afeccions sols s'han donat aquests quatre dies, la líder de l'oposició Inés Arrimadas, ha acusat a les forces independentistes d'haver tancat el Parlament pel procés sobiranista. I a més, va demanar la dimissió del president de la cambra, Roger Torrent, per aquesta decissió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor