VÍDEO Clatellot de Forn al fiscal: «No vaig participar en cap operatiu policial l'1-O»

"No vaig participar en cap operatiu policial l'1-O, per tant el que em diu crec que no és així". Així de contundent ha respost l'exconseller d'Interior Joaquim Forn a l'interrogatori del fiscal Fidel Cadena.Cadena volia preguntar a Forn si era veritat que, "segons uns briefings" (sessions informatives), els Mossos d'Esquadra revelaven els itineraris i el nombre d'efectius de la Guàrdia Civil durant el dia del referèndum. Forn ha sentenciat que ell no va formar part de cap operativa policial. En aquesta línia, també se li ha preguntat si la gent que es trobava als col·legis electorals "estaven col·locats de manera estratègica", al que Forn ha contestat que no ho sabia, però que "estaven defensant els col·legis per tal que la gent pogués votar".

