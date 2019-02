Així arriben els partits a les eleccions del 28 d'abril: radiografia de fortaleses i debilitats

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez Foto: Flickr Moncloa

convocar unes eleccions sent conscients que la majoria absoluta és impossible és ja de per si un punt feble. El gran tendó d'Aquil·les del PSOE, però, segueix sent la seva pròpia divisió interna tant pel que fa a la visió territorial com socioceconòmica, fet que provoca que una part dels barons i factòtums del partit prefereixin un acord amb Ciutadans i no amb Podem. La decisió és de vital importància per al PSC, partidari dels pactes d'esquerres. L'intent de dialogar amb l'independentisme serà un dels arguments que els rivals de Pedro Sánchez utilitzaran per desgastar-lo en campanya electoral.el principal risc que corre Sánchez és que la convocatòria electoral impliqui que les tres dretes -PP, Ciutadans i Vox- sumin i que, per tant, no torni a ser president del govern espanyol. Això reobriria la crisi interna en un PSOE que no s'ha pacificat ni tan sols quan ha aconseguit arribar a la Moncloa contra pronòstic amb una moció de censura.l'efecte Sánchez existeix. La figura de qui va ser capaç de vèncer l'aparell del seu propi partit per tornar al lideratge i guanyar una moció de censura per fer fora Rajoy de la Moncloa té filó electoral. En aquests moments, amb un Podem en descomposició, Sánchez és el referent de l'esquerra espanyola. El fantasma del sorpasso que va planar durant les eleccions estatals del 2015 i del 2016 s'ha esvaït per complet. De fet, segons el darrer CIS, un 26,8% dels ciutadans espanyols el prefereixen com a president.si hi ha una assignatura que té pendent Sánchez és la de guanyar unes eleccions. Després d'haver encapçalat els pitjors resultats electorals del PSOE, ara té l'oportunitat de convertir-lo en el primer partit de l'estat espanyol, una fita que fa dos anys semblava impossible. Aquesta perspectiva revitalitza el PSC, a qui les enquestes enfilen fins al segon lloc del podi a Catalunya. A més, guanyar les eleccions espanyoles serien una catapulta de cara a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del maig.