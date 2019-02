El Port de Tarragona tanca el 2018 amb un 1,5% menys d'ingressos que el 2017

El Port de Tarragona tanca l'exercici del 2018 amb unes xifres on es percep una lleu davallada. El nou president de l'Autoritat Portuària, Josep M. Cruset, ha presentat els resultats de l'any passat, els quals mostren que el Port va tancar amb 32,4 milions de tones de tràfic, un 4,8% menys que al 2017. Tot i així, destaca que ha estat un any de “consolidació” davant els resultats "excepcionals" del 2017. Cal recordar que va ser quan es van produir les segones millors de la història del Port.Els ingressos de l'entitat s'han vist reduïts en un 1,5%, 56,5 milions durant el 2018 però suposen un increment del 8% si es comparen amb els del 2016. A més, es va tancar l'any passat amb un cash flow de 29,9 milions d'euros, pels 31,3 del 2017.Les inversions van ser de 18,5 milions d'euros, més d'un milió de diferència de l'any anterior que es van invertir fins a 17,3 milions. De cara al 2019, Cruset ha exposat que el Port invertirà 25 milions d'euros, la xifra més alta en els darrers cinc anys.Pel que fa a les dades de creuers, es va passar dels 37 vaixells del 2017 als 57 de l'any passat i de 51.000 creueristes a 99.000, respectivament. Aquestes xifres, i la previsió d'enguany, el consoliden com un port de creuers, segons Cruset.

