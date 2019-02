El Berguedà, entre les tres millors destinacions sostenibles del món en cultura i tradició

El Berguedà va entrar a formar part de les 100 destinacions més sostenibles del món per a l'organització Green Destinations a la tardor del 2018. Dins d'aquestes 100 destinacions, el jurat estableix 7 premis basats en les històries d'èxit de treball sostenible. El premi Culture and Communities reconeix el lideratge global en la protecció de la cultura i la tradició, premiant aquells territoris que involucren les comunitats locals, fomenten la preservació del patrimoni immaterial, la memòria comuna i voluntat de protecció dels elements patrimonials actius per a la societat local. La comarca del Berguedà ha estat nominada finalista dels premis Green Destinations pel seu treball en turisme sostenible. Així, s'enfronta al Parc Arqueològic de Petra de Jordània i l'illa de Gozo de Malta en la categoria Culture and Communities, que reconeix la tasca del territori en la protecció de la cultura i la tradició. El guanyador es farà públic durant la fira internacional de turisme ITB de Berlin, el proper 6 de març.El Berguedà va entrar a formar part de les 100 destinacions més sostenibles del món per a l'organització Green Destinations a la tardor del 2018. Dins d'aquestes 100 destinacions, el jurat estableix 7 premis basats en les històries d'èxit de treball sostenible. El premi Culture and Communities reconeix el lideratge global en la protecció de la cultura i la tradició, premiant aquells territoris que involucren les comunitats locals, fomenten la preservació del patrimoni immaterial, la memòria comuna i voluntat de protecció dels elements patrimonials actius per a la societat local.

Les diferents categories dels Premis Green Destinations són: ITB Earth Award (lluita contra el canvi climàtic), Culture and Communities (per protegir la cultura i tradició), en la qual està nominada el Berguedà, Cities (evitant la massificació turística), Nature (protegint els hàbitats i el paisatge), Ecotourism (ecoturisme), Seaside (turisme de costa) i The best green destination of each continent (millors destinacions sostenibles de cada continent).

