La meitat de les sol·licituds per reconèixer víctimes del terrorisme del 17-A, pendents de resolució

Un any i mig després de l'atemptat del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona, algunes de les persones que en van patir les conseqüències encara estan a l'espera de saber si l'estat les compensarà d'alguna manera. Concretament, una cinquantena de persones estan a l'espera de saber si el ministeri de l'Interior les reconeixerà o no com a víctimes del terrorisme.És una de les dades més destacades que l'Ajuntament i la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT) han presentat aquest dijous. El conveni ha permès atendre 175 persones afectades pels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017.D'aquestes, 44 provenen dels atemptats terroristes que es van produir a la Rambla de Barcelona, 12 de Cambrils i 7 d’Alcanar, però també hi ha alguns casos que tenen a veure amb l’avinguda Diagonal de Barcelona o bé que tenen una procedència múltiple per formar part dels cossos de seguretat que van intervenir en els dispositius d’urgència. Fins al moment, un total de 35 persones han patit una baixa laboral i 13 més han abandonat el seu lloc de treball referint relació amb els atemptats.A més, 104 persones han demanat el seu reconeixement com a víctimes del terrorisme i el 48% encara no han rebut resposta. En canvi, 57 persones sí que n'han rebut. D'aquestes, en un total de 14 casos s’ha concedit de manera total allò que es demanava, en 4 la concessió ha estat parcial, 12 casos han estat refusats, 25 resten a l’espera d’algun tràmit administratiu o requeriment de documentació i dels dos restants no consta informació.Per tot això, UAVAT demana una millora dels protocols estatals d'atenció a les víctimes d'atemptats. La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, assegura que el ministeri ha “menystingut” fins ara l’impacte psicològic dels afectats pels atemptats, la qual cosa suposa “un maltractament addicional”. La presidenta de la UAVAT, Sara Bosch, ha afegit que l’experiència de la feina feta fins ara demostra que cal millorar els protocols d’atenció per fer-los més específics i transversals: “Si volem estat al costat de les víctimes cal atendre i entendre millor les ferides psicològiques”, ha assenyalat.

