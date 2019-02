Ingressat en estat greu un nadó d'un mes a Tarragona per presumpte maltractament

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després de ser alertats per part de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona que un nadó d'un mes ha estat ingressat amb símptomes d'un presumpte maltractament. Tal com avança el Diari de Tarragona , i ha confirmat la policia catalana as'està investigant el possible cas de maltractament en l'àmbit familiar a Valls. El menor va ingressar a l'UCI Neonatal ahir i es troba en estat greu.L'hospital tarragoní va alertar, quan van sospitar de la causa dels símptomes del nadó, als Mossos d'Esquadra i a la Direcció General d'Atenció a la Infància ia l'Adolescència (DGAIA).La DGAIA ha assumit la tutela del nadó d'un mes ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona després d'obrir un expedient de desemparament. El Departament d'Afers Socials també ha iniciat els tràmits per personar-se com a acusació particular a la causa judicial en defensa dels drets de l'infant.Fonts del Departament han explicat que l'hospital va activar aquest dimecres a la tarda, després de l'ingrés de l'infant, el protocol de maltractament a partir del qual va ser informada la DGAIA i es van desplaçar un equip de valoració de maltractament infantil. Els Mossos d'Esquadra n'han assumit la investigació.

