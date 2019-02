VÍDEO Forn refuta el relat de pel·lícula de la Fiscalia sobre els Mossos l'1-O

18:14 Acaba la declaració de Quim Forn. La sessió es reprendrà dimarts de la setmana que ve a les deu del matí

18:10 Forn assegura que es van "posar tots els efectius en disposició" i ha argumentat que mai s'havien utilitzat tants efectius en unes eleccions, "en aquest cas un referèndum il·legal". Els Mossos, ha dit, "van actuar de forma correcta"

18:09 "No he donat cap instrucció política ni al major Trapero ni a cap comandament dels Mossos", conclou Quim Forn

18:06 Forn concreta que, dels 2.239 col·legis de l'1-O, que Policia Nacional i Guàrdia Civil van tancar "trencant la convivència" 106, mentre que els Mossos van impedir que se n'obrissin 297 i van impedir que es votés en 99.

18:04 Forn assegura que durant l'1-O va parlar amb Enric Millo. "No m'agafava el telèfon inicialment", diu. Va enviar-li unes imatges de les càrregues policials a un col·legi de l'Eixample i li va preguntar si li semblava que allò era complir l'ordre judicial. "Finalment em va trucar i vam tenir una discussió elevada de to en la qual jo li demanava que paressin aquestes actuacions perquè estaven generant un problema molt gran de violència extrema", relata. Després, via Whatsapp, Millo li va dir: "Ja he fet el que havia de fer".

17:59 Forn assegura que la Fiscalia Superior de Catalunya no va requerir el compliment de la seva instrucció durant l'1-O

17:53 Forn assegura que la coordinació entre els cossos policials es va acabar durant el matí del referèndum de l'1 d'octubre

17:50 "En cap moment la policia de la Generalitat va tenir coneixement dels plans de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil", diu Forn sobre l'operatiu policial de l'1-O

17:42 Forn explica que l'1 d'octubre hi havia 6.000 agents policials a Catalunya i considera que aquesta xifra no permetia impedir l'obertura de tots els col·legis electorals

17:35 "Es preveia una alta mobilització i un acte festiu", diu Forn sobre les previsions que es feien sobre l'1-O. De fet, diu, no es va produir cap "violència generalitzada" durant la jornada de votació per part dels ciutadans

17:33 "Sempre vam dir que compliríem amb la legalitat", torna a subratllar Forn sobre l'actuació dels Mossos

17:32 "Vam complir fil per randa totes les demandes i instruccions que ens van donar a totes les reunions", diu Forn sobre la coordinació amb el ministeri d'Interior

17:28 Sobre la reunió de la Junta de Seguretat del 28 de setembre, assegura Forn, hi ha una qüestió "competencial" entre policies. "No era necessari nomenar un coordinador del ministeri, per això hi va haver una discussió competencial", insisteix Forn, que assegura que van assistir a totes les reunions convocades pel coordinador. "Vam expressar les divergències, però mai vam deixar d'assistir", concreta

17:26 Aprofitant una pausa per buscar un document, Jordi Turull es gira per parlar amb Carme Forcadell

17:19 Forn defensa que els mecanismes de cooperació a Catalunya estaven vigents entre els cossos de seguretat

17:17 Forn, que inicialment va anar a Brussel·les amb Carles Puigdemont, explica per què va tornar: "Vaig tornar de Brussel·les per anar a l'Audiència Nacional quan vaig rebre la citació"

El comentari de Joan Serra Carné

Junqueras i Forn han verbalitzat que sempre han defensat el diàleg com a sortida política al conflicte i que la seva actuació la tardor del 2017 no perseguia la via unilateral. Ara bé, el format de les declaracions i la manera de presentar els fets del 27 d'octubre, jornada de la DUI, evidencien una diferència d'estratègies a l'hora d'enfocar el judici. Caldrà veure si la interpretació que n'acabi fent el tribunal a la sentència també presentarà diferències.



17:16 Forn assegura que la declaració d'independència no va tenir efectes: "No hi va haver ni una resolució ni cap acte administratiu"

17:15 Forn assegura que el 27 d'octubre només es va votar dues propostes de resolució i no la declaració d'independència i que les resolucions no es van publicar enlloc. "No es va produir cap acció més", ha sentenciat

17:14 Forn, sobre la declaració d'independència: "Carles Puigdemont va renunciar a prendre la paraula perquè era un acte parlamentari, no era una iniciativa governamental"

17:13 Forn, sobre la DUI: "La declaració va ser política. No hi havia una votació sobre ella"

17:12 Forn: "Es va apurar fins al darrer moment la possibilitat de dialogar. Sabíem que hi havia gent fent de mediadors, com Urkullu, per trobar una sortida política. En el moment en què això no va ser possible, es va fer el ple del 27"

17:10 Abans del 27 d'octubre, Forn assegura que va explicar al seu departament què passaria en els pròxims dies i que es podien avançar les eleccions o bé fer una declaració d'independència, fet que implicaria l'aplicació del 155 i el cessament del Govern

17:09 Forn assegura que tenia una relació "fluïda" amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo

17:08 Forn està responent ara a les preguntes del seu advocat, Xavier Melero

16:50 Marchena interromp de nou l'interrogatori de l'advocada de l'Estat: "No intenti que la resposta s'acomodi a allò que vostè espera".

El comentari de Joan Serra Carné

En els mesos previs al judici es va debatre sobre el paper de l'Advocacia de l'Estat, arran del canvi de color a la Moncloa. La part acusadora va situar el llindar en la sedició. En el judici, però, l'Advocacia ha escenificat un missatge equivalent al de la Fiscalia. En el to, fins i tot més bel·ligerant. Inquisidora en les preguntes, Rosa María Seoane ha rebut diverses amonestacions de Manuel Marchena.



16:44 Marchena torna a parar els peus a l'advocada de l'Estat: "Formul una altra pregunta i oblidi-se'n del passadís". Just abans havia intervingut el lletrat de Forn per deixar clar que "no s'ha dit en cap moment que hi hagués un risc per la seguretat el 20-S". La representant de l'Estat ha insistit en preguntar sobre el passadís de voluntaris que van organitzar les entitats sobiranistes.

16:41 Seoane insisteix a Forn i li exigeix que detalli quines són les instruccions que es van donar als agents dels Mossos que van participar en l'operatiu policial a la conselleria d'Economia. Forn rebat que ell no va participar en l'organització de cap operatiu, però que es van donar en tot moment les instruccions "habituals".

16:40 Forn explica que, durant el 20-S, va estar en contacte "permanent" amb el Major Trapero, que l'anava posant al corrent.

16:36 Marchena ja ha cridat l'atenció dues vegades a l'advocada de l'Estat, en menys de 10 minuts d'interrogatori. La lletrada Seoane entona un discurs força agressiu.

16:33 Forn insisteix que el Departament d'Interior no va participar en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. "Els comissaris han repetit en diverses ocasions que mai han rebut ordres polítiques per part meva sobre aquesta qüestió", es defensa l'exconseller.

16:31 Marchena recomana a l'advocada de l'Estat que no torni a fer les qüestions que ja s'han tractat en l'interrogatori "ampli" de la Fiscalia. Seoane defensa que les seves preguntes tenen "matisos" i el president del tribunal contesta: "De matisos, faci els que vulgui".

16:30 El fiscal Cadena finalitza el seu interrogatori. Forn, com ja havia anunciat, accepta també les preguntes de l'Advocacia de l'Estat. Verbalitza les preguntes la lletrada Rosa Maria Seoane.

16:29 Forn segueix la línia del discurs de Junqueras i assegura que la campanya del referèndum de l'1-O no va suposar "cap despesa" per als ciutadans

16:27 Marchena torna a parar els peus al fiscal Cadena, que demanava informació a Quim Forn sobre les opinions dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri.

16:25 Forn afirma que la convocatòria d'eleccions perseguia evitar els efectes del 155 i "continuar i buscar una sortida dialogada" a la qüestió catalana. Quan el Partit Popular va anunciar que s'intervindria igualment l'autonomia catalana, es va optar per la declaració d'independència al Parlament.

16:23 Forn recorda que en les reunions prèvies a la DUI va defensar "continuar lluitant per la via de consens" i va apostar per convocar eleccions.

16:21 Forn, sobre la reunió del Govern el dia 25 d'octubre del 2017: "El motiu era molt important: si es convocaven eleccions o bé si es feia la declaració d'independència".

"No és cap notícia que Puigdemont volia convocar eleccions". L'afirmació de Forn verbalitza un fet conegut: el president tenia com a primera opció la cita electoral després de l'1 d'octubre. La declaració de l'exconseller d'Interior deixa intuir les tensions d'aquell dia al Govern, que van transcendir des del primer moment. L'independentisme no tenia un camí clar després del referèndum. L'Estat mai va accedir al diàleg.





16:19 Forn: "No vaig participar en cap operatiu policial el dia del referèndum"

16:18 "Si es van produir enfrontaments entre Mossos i Guàrdia Civil i Policia Nacional no van ser representatius", remarca Forn.

16:17 Forn assegura que "no em consta en absolut" que els Mossos controlessin els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

16:14 Forn, sobre l'actuació dels Mossos l'1-O: "Com tot, és millorable. Però la intervenció va ser l'anunciada". L'exconseller d'Interior defensa que els agents de la policia catalana van complir amb la seva responsabilitat i assenyala que, si hi va haver "alguna mala actuació", va ser la de la policia espanyola.

16:07 Es reprèn l'interrogatori del fiscal Fidel Cadena a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. La Fiscalia continua centrant el focus en l'operatiu dels Mossos l'1-O.

El comentari de Joan Serra Carné

La Fiscalia insisteix en la inacció dels Mossos durant la jornada de l'1-O. Forn, que evita considerar el dispositiu policial com a impecable, sosté amb fermesa que la policia catalana mai va rebre una notificació per modificar la manera d'actuar en la jornada del referèndum. En síntesi, els agents no van desacatar el mandat judicial. "Les funcions dels Mossos es van complir en tot moment", ha destacat. Forn no s'allunya de la tesi que el paper de la policia s'ha de separar dels objectius polítics del Govern.

16:05 Aquest és l'odre en què declararan els líders independentistes al Suprem:



1. Junqueras

2. Forn

3. Turull

4. Romeva

5. Rull

6. Bassa

7. Borràs

8. Mundó

9. Vila

10. Sanchez

11. Cuixart

12. Forcadell

14:52 Aragonès considera que el judici de l'1-O representa el "fracàs absolut dels polítics espanyols" i insisteix en la via del diàleg per resoldre la qüestió catalana: "Seguim compromesos amb els nostres principis polítics i la nostra forma d'actuar".

14:41 Sobre la pericial d'Scotland Yard proposada per Òmnium i que el Tribunal Suprem no ha admès, la defensa de Jordi Cuixart ha interposat una queixa. Ha demanat que s'inclogui en la causa com a prova testifical. Es tracta del mateix que el Suprem ja ha permès fer, en el cas dels pèrits de la Policia Nacional espanyola, que analitzen vídeos i tuits sobre el comportament de la ciutadania i la mateixa policia durant les jornades del 20 de setembre i l'1 d'octubre.