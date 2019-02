La Fiscalia menteix i diu que es van destrossar «set cotxes» de la Guàrdia Civil davant d'Economia el 20-S

El carrer a l'exterior de la conselleria d'Economia, el 20-S Foto: Adrià Costa

No eren set, eren dos. La Fiscalia ha faltat a la veritat aquest dijous, en la tercera jornada del judici de l'1-O, quan ha afirmat que el 20 de setembre del 2017 hi havia "set cotxes" de la Guàrdia Civil que van quedar destrossats davant de la seu del departament d'Economia, en la manifestació de protesta en què es basa bona part de relat de la violència de les acusacions del judici.L'afirmació -en forma de pregunta- l'ha fet el fiscal Fidel Cadena, en l'interrogatori a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn , quan l'hi ha preguntat pels "set cotxes" de la Guàrdia Civil davant d'Economia el 20-S que haurien quedat destrossats. "Eren dos", ha puntualitzat Forn, però el fiscal ha insistit en la seva xifra. Forn també ha retret al fiscal que hagués emprat el terme "devastats", i aquest ha rectificat dient que, en tot cas, volia dir que van quedar "destrossats".Al matí del 20 de setembre hi havia dos vehicles logotipatats de la Guàrdia Civil visiblement aparcats davant de la seu de la conselleria, com ha dit Forn i van poder comprovari els milers de manifestant que s'hi van apropar aquell dia. Aquests són els vehicles que van quedar malmesos, després que els manifestants hi col·loquessin enganxines, i que hi pugessin al sostre manifestants, premsa gràfica -sobretot- i, ja al vespre, diversos dirigents independentistes, entre els quals Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.També van quedar malmesos, amb menys intensitat, un tercer vehicle logotipat del cos armat al tram de la Rambla de Catalunya davant la seu d'Economia, així com altres dos vehicles, sense cap logotip, estacionats just davant de la conselleria.Cadena també ha preguntat a Forn pel moment en què, segons ha donat per fet, els manifestants van intentar "abatre" la porta principal de la conselleria. En realitat, els milers de persones que hi van protestar durant tota la jornada en cap moment van intentar entrar al departament. La màxima interacció que van mantenir amb la porta de la conselleria -també segons va poder comprovar- van ser diversos llançaments de clavells als mossos que la custodiaven.Forn ha estat interrogat pel paper dels Mossos en la manifestació, i part fonamental del relat de les acusacions és una suposada manca d'efectius de la policia catalana a la conselleria, on agents de la Guàrdia Civil estaven duent a terme un registre, en busca d'informació sobre el referèndum de l'1-O, que es va celebrar 10 dies després.La instrucció que va fer el jutge Pablo Llarena de la causa de l'1-O afirmava que només van desplegar dos agents al llarg de tot el dia davant d'Economia. Les imatges que va publicar en el seu moment NacióDigital també desmenteixen aquestes afirmacions

