Els alcaldes de la Catalunya Central s'uneixen per exigir solucions a la línia 4 de Rodalies

Alcaldes de la Catalunya central s'han concentrat aquesta tarda a l'estació de Renfe de Manresa per exigir solucions a l'R4. El col·lectiu, ha explicat el president del Consell d'Alcaldes del Bages i del Consorci Viari de la Catalunya Central, Ferran Estruch, no descarta emprendre "accions legals" si, en el termini de 15 dies, el Ministre de Foment no rep als alcaldes i posa sobre la taula un calendari concret d'execució de les actuacions previstes a la línia R4. A més, exigeixen una investigació, si cal "independent" que esclareixi les raons del sinistre de Castellgalí Estruch recorda que els alcaldes porten des del 2002 reclamant inversions a l'R4. "No ha arribat res i ja estem farts", ha dit.Alcaldes del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès s'han concentrat aquesta tarda a l'estació de Renfe de Manresa. Acompanyats de representants del teixit associatiu i econòmic de la comarca, han volgut mostrar que malgrat els colors –n'hi havia del PDECat, ERC, CUP i PSC- estan tots d'acord en "exigir" les inversions pendents a l'R4.Estruch ha estat l'encarregat de llegir un manifest en el qual han exigit al Minisiteri de Foment un calendari concret d'execució de les actuacions previstes a la línia R4, que en el cas del tram que afecta la Catalunya Central tindrien un cost de 350 milions d'euros."És un greuge històric que fa anys que patim", ha dit Estruch, que ha qualificat la situació d'"inadmissible". El representant dels alcaldes ha recordat que els batlles porten des del 2002 exigint "les inversions promeses que afecten la seguretat de les persones". El col·lectiu, que fa dos mesos que va demanar al ministre de Foment, José Luis Ábalos, solucions i encara no ha rebut resposta, alerta que si en 15 dies no dona data per a una trobada en la qual es posin damunt de la taula el calendari d'actuacions, prendran cartes en l'assumpte. "No descartem cap mobilització ni accions legals", ha dit Estruch, que ha assegurat que els serveis jurídics del Consell Comarcal ja estudien quines accions legals podrien emprendre.Paral·lelament, ha explicat Estruch, es reuniran "amb tots els grups parlamentaris del Congrés per exigir solucions conjuntes que obliguin a invertir".Els alcaldes també reclamen que s'investigui "a fons i si cal de manera independent" l'accident de Castellgalí. "Aquí no quadren moltes coses", ha assegurat Estruch, que ha apel·lat al fet que el sindicat de maquinistes hagi exigit que no s'obri el tram de línia per "manca de seguretat". Per aquesta raó, ha dit, cal saber exactament "que és el que va passar",La protesta ha comptat amb l'assistència, també, de l'alcalde de Vacarisses, Toni Masana. En declaracions a l'ACN, l'alcalde ha insistit en el fet que és prioritari actuar en l'R4. "Fa dos dies de Vacarisses i ara això", ha lamentat, tot assegurant que la gent "té por d'agafar el tren".Entre els assistents a la concentració hi havia el president de la PIMEC a la Catalunya central, Esteve Pintó, que ha recordat que malgrat que el primordial és la seguretat de les persones, les mancances en infraestructures que pateix la Catalunya central "afecta la seva competitivitat". "Això és el cul del món", ha denunciat Pintó, tot recordant el fet que a banda del dèficit ferroviari, el Bages té "la carretera més mortífera i l'autopista més cara". "Necessitem gent i venir aquí és perillós", ha assegurat.També el president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, ha criticat que l'R4 és "una línia del segle XIX, amb infraestructura del XX i en ple segle XXI". "El món ha evolucionat i ens sentim que ens han deixat de banda", ha afegit.El secretari de CCOO a la Catalunya Central, Carles Manzanares, també ha volgut recordar que l'R4 és "l'única alternativa de transport públic" per a molts treballadors i estudiants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor