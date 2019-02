​FOTOS Els Mossos desmantellen una plantació amb 300 plantes de marihuana a Sabadell

Material comissat a Sabadell. Foto: Mossos

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació amb 300 plantes de marihuana localitzada en un domicili del barri de Can Puiggener de Sabadell. Segons ha pogut saber, l’operació es va dur a terme aquest dimecres, pels volts de les 20.00 hores, en un habitatge del carrer Numància, on es va identificar i denunciar un home per un presumpte delicte contra la salut pública.El cos va desenvolupar una investigació a partir de l’avís que a la zona hi feia molta olor de marihuana. Per aquest motiu, es van analitzar els habitatges d’aquesta àrea de Can Puiggener i es localitzar un immoble que tenia la llum punxada directament del carrer.Un cop identificat el lloc on se suposava que hi havia la plantació, es va analitzar l’habitatge, on es va trobar un afegit a la part posterior amb un sistema de plantació, amb il·luinació i ventilació pròpia. Segons ha pogut saber, a l’interior hi havia 300 plantes en estat avançat de floració.Les plantes van ser comissades i l’home va ser denunciat per un presumpte delicte contra la salut pública. Des del cos es destaca la col·laboració ciutadana com a element per a poder localitzar espais d'aquestes característiques, que, més enllà del risc per a la salut pública que comporten, també implica un problema de seguretat per al veïnat amb possibilitat d'incendi derivat de la connexió fraudulenta i sovint matussera al fluid elèctric.

