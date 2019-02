Junqueras, sobre l'acusació de malversació: «No es va destinar cap fons públic al referèndum»

"Votar no és delicte, sí que ho és impedir per la força que la gent voti", assegura el president d'ERC en referència al referèndum de l'1-O

"Aprofito per reiterar que la nostra proposta de trobar una solució política segueix vigent", destaca Junqueras davant del tribunal

Junqueras no respondrà les preguntes de la Fiscalia ni de l'acusació popular que representa Vox, i en el primer compàs de la intervenció apunta que es tracta d'un judici bàsicament "polític"

13:23 Forn defensa que el major Trapero no formava part de la "cúpula política" d'Interior 13:22 Forn defensa que va complir amb totes les ordres judicials: "Es va donar compliment a totes les instruccions de la Fiscalia i a la interlocutòria de la magistrada del TSJC"

Joaquim Forn, declarant al Suprem

13:20 Forn assegura que els membres del Govern que van ser rellevats per Carles Puigdemont van anar a votar a l'1-O i, per tant, interpreta que estaven a favor del referèndum. S'han sentit riures a la sala, motiu pel qual el jutge Marchena ha cridat l'atenció al públic i ha amenaçat amb expulsions 13:19 "Vaig donar compliment a totes les instruccions de la Fiscalia", afirma Joaquim Forn Comentari de Ferran Casas

Junqueras ha decidit no contestar a Vox i a la Fiscalia perquè considera que són una mateixa cosa. Això potser el perjudicarà. És evident. Però també ho és que en un judici polític té sentit fer només al·legats de defensa a partir de les preguntes del teu advocat perquè t’adreces sobretot a l’opinió pública. Quim Forn, en canvi, opta per contestar la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per fer front a les acusacions entorn la seva gestió dels Mossos. Veurem estratègies de defensa diferents. 13:17 Forn assegura que es va signar el decret del referèndum del 6 de setembre i que aleshores no hi havia cap providència. "Va ser un acte de reafirmació del compromís de celebrar el referèndum que estava recollit en el programa electoral", argumenta l'exconseller d'Interior 13:15 Forn assegura que coneix que la llei de transitorietat va ser declarada inconstitucional. "No discuteixo l'autoritat del Tribunal Constitucional, però està compost per membres que segueixen consignes de partits i, per tant, no és imparcial", sosté Forn 13:14 La Comissió d'Estudi sobre el Procés Constituent, sosté Forn, no va tenir cap "efecte jurídic". Era de tipus "acadèmic", com també ha dit Junqueras 13:13 Forn explica que no va ser conseller fins al juny del 2017 i que tenia constància de les resolucions suspeses pel Tribunal Constitucional 13:11 El fiscal Cadena pregunta a Forn sobre la seva trajectòria política i si mai va ser detingut per "les seves idees". L'exconseller explica que va ser acusat per desordre públic per entrar una bandera estelada a un estadi olímpic 13:10 Joaquim Forn: "Renuncio al meu dret a parlar en català però vull fer constar la dificultat afegida que suposa en la meva expressió" 13:09 És el torn de la declaració de Joaquim Forn, que ja ha assegurat que respondrà les preguntes tant de la Fiscalia com de l'Advocacia de l'Estat 13:09 El president de la sala penal del Tribunal Suprem replica a Vox que els silencis no poden ser utilitzats en cap cas en contra dels acusats 13:07 Marchena, a Vox: "[Junqueras] Ha expressat el seu dret a no respondre i aquest dret l'hem d'acceptar i respectar tots" 13:06 L'acusació particular de Vox sol·licita deixar constància oral de les preguntes de les acusacions encara que Junqueras no respongui les preguntes acollint-se al seu dret de no fer-ho 13:04 Junqueras torna a utilitzar un to contundent: "Ni és delicte organitzar un referèndum ni és delicte votar. Perquè ho diu el codi penal. Tampoc és delicte i promoure la independència de Catalunya i defensar-la pacíficament. Des del convenciment que no és delicte, hem actuat. Ho mantinc: no pot ser un delicte. Com ha de ser un delicte treballar pacíficament per una opció política?" 13:02 "Estem davant d'una qüestió que exigexis una solució política. I assumeixo anar a la presó per això encara que suposi estar un any i mig sense parlar. Necessitem una solució. Tots els demòcrates s'han de sentir interpel·lats en trobar una solució política que sigui votada pels ciutadans i que aquest vot sigui respectat", demana Junqueras 13:02 Junqueras defensa la declaració d'independència per donar compliment al programa electoral amb què es va presentar a les eleccions i assegura que s'inseria "en la voluntat dialogant" amb l'Estat 13:00 "Qualsevol solució haurà de ser multilateral. Per això vam fer crides al diàleg i a la mediació. Fins i tot va haver-hi alguna proposta de mediació internacional. El govern espanyol, però, seguia deixant la cadira buida", afirma Junqueras El comentari de Joan Serra Carné

Junqueras dedica la seva intervenció a fer apel·lacions a la societat espanyola per trobar una sortida política al conflicte i nega que defensés la via unilateral. Ha estat especialment explícit quan ha explicat què va fer després de l'1-O. "Qualsevol solució ha de ser multilateral", ha puntualitzat Junqueras, que ha parlat de les esferes catalanes, espanyoles i catalanes. El diàleg, com a principi polític.



12:58 Junqueras recorda que les crides a la participació fetes per les entitats independentistes, liderades per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, van ser "pacífiques" 12:54 Junqueras segueix assenyalant la violència amb què van respondre els cossos policials espanyols l'1-O: "Era impossible, amb l'experiència prèvia, preveure que agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil actuessin amb una violència innecessària" 12:52 Puigdemont assenyala que el discurs de Junqueras al Tribunal Suprem és d'una "grandesa política que deixa en evidència les premisses dels repressors". "Els agradi o no, el món en parla. I cauran les màscares", conclou l'expresident en una publicació a Twitter. Ahir amb els fiscals vam assistir a un discurs de repressió i democraticida. Avui amb @junqueras assistim a un discurs de grandesa política que deixa en evidència les premisses dels repressors. Els agradi o no, el món en parla. I cauran les màscares, com avui ha fet l'Oriol. — Carles Puigdemont (@KRLS) 14 de febrer de 2019 12:52 "Els ciutadans que van anar a votar es van comportar pacíficament i des de la no violència. Era impossible imaginar una intervenció policial d'aquell tipus", insisteix Junqueras, que nega que en cap cas van fomentar que els ciutadans s'enfrontessin els votants als agents de l'ordre: "Mai, mai, mai. Mai hem avalat cap actuació violenta". 12:50 Junqueras relata el component pacífic dels votants de l'1-O i, per contra, la "violència" de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. "S'ha vist a totes les televisions del món", assenyala. Recorda que van utilitzar pilotes de goma malgrat estar prohibides per llei. "Va ser una violència injustificada i innecessària que contradeia el mandat judicial, que deia que qualsevol intervenció havia de ser proporcional i que no es podia intervenir en locals privats", puntualitza El comentari de Joan Serra Carné

Un dels missatges centrals de Junqueras és que votar no és delicte i reprimir, amb violència, l'exercici del vot sí que ho és. En la part de la declaració centrada en els fets de l'1-O, Junqueras raona que l'únic objectiu de l'Estat el dia del referèndum era generar "un ambient de crispació". Defensa i acusació a l'Estat en un sol argument. 12:48 Junqueras assegura que va votar a l'1-O. No va poder, però, al col·legi que li corresponia perquè li van "impedir" la Policia Nacional i els Mossos. Finalment, va anar a un altre local perquè hi havia "cens universal". "De què servia tancar un col·legi o deu o cent si tothom podia anar a qualsevol lloc? Tancar-los amb la violència amb què es va fer no era per impedir que es votés. Era per generar un ambient de crispació al qual, com sempre, ningú va respondre", afirma 12:48 Junqueras defensa que es mantingués la votació del referèndum de l'1-O. "Tenim el deure de protegir el dret a vot", assegura, i recorda que respon a una voluntat "majoritària i pacífica" dels ciutadans. "Votar no és delicte i impedir-lo per la força, sí", reitera 12:46 Junqueras argumenta que és "normal" que com a exeurodiputats ell i Romeva anessin al Parlament Europeu a explicar el seu projecte polític. "No pot ser que qualsevol conferència sigui computada com un cost associada al referèndum quan forma part de l'exercici de la llibertat d'expressió. És un exemple de com es retorça l'acusació", assegura 12:45 "Als contribuents no els va costar absolutament res el referèndum. Pel que fa als locals electorals, una evidència: els locals públics són inarrendables", insisteix el líder d'ERC 12:44 Junqueras nega taxativament que es destinés cap diner públic a la celebració del referèndum. "Van haver-hi elogis reiterats a la gestió econòmica que fèiem. L'ambient general era i és d'una gestió econòmica exemplar. Tothom ens posava com a exemple en la capacitat que teníem de dotar de recursos a les polítiques socials i tenir una actitud responsable en la generació de deute", argumenta 12:43 Junqueras afirma que la llei de pressupostos incloïa una partida per processos electorals en un moment en què el referèndum no estava prohibit. "Aquesta partida mai es va destinar al referèndum, mai es va gastar", sosté 12:43 Junqueras desgrana com els recursos de la Generalitat estaven "setmanalment controlats" pel govern espanyol 12:42 Junqueras nega que formés part d'un comitè, com recull el document Enfocats, que planifiqués la independència 12:41 Junqueras assegura que mai abans d'entrar a la presó va sentir a parlar del document Enfocats, inclòs al sumari. "Quan el vaig llegir em va semblar un document extravagant, apòcrif i no conec ningú que l'hagués vist abans de ser incorporat a la causa", sosté 12:40 Malgrat que el volum de gent tallava la Rambla Catalunya, es podia entrar i sortir de la seu d'Economia, explica Junqueras 12:39 "L'actitud era pacífica, respectuosa, amb càntics. Repartien clavells, cantaven el Virolai, himne religiós dedicat a la mare de Déu. Segur que no és susceptible de provocació tumultuària", diu Junqueras sobre la manifestació del 20 de setembre 12:38 Junqueras assegura que en cap cas va intentar interrompre l'escorcoll de la conselleria d'Economia. A la seu d'Hisenda, diu, va donar la mà al secretari d'Hisenda i un agent de la Guàrdia Civil li va dir que no podia donar-li la mà 12:38 Es reprèn la sessió. Ara, parlant de la manifestació del 20 de setembre del 2017 davant de la conselleria d'Economia 12:35 Albert Rivera acusa de cínic Oriol Junqueras per dir que estima Espanya: "Els que l'estimem, no tractem de liquidar-la". “Amo a España”, dice el golpista Junqueras. Los que amamos a España no tratamos de liquidar España ni damos golpes de Estado contra nuestra democracia ni decimos que los catalanes tenemos genes distintos a los del resto de españoles, como hace usted. Cinismo puro. pic.twitter.com/0ygtvquUzD — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 14 de febrer de 2019 12:00 Recés al Suprem. Junqueras respon amb bon humor a Marchena. La sessió es reprendrà a les 12.30 11:57 "A la presidència del Parlament se li exigia que prohibís determinats debats quan això no correspon a la mesa del Parlament. A més, la cambra és qui decideix sobre els debats que fa", argumenta Junqueras 11:56 "El Parlament va atorgar la confiança que incloïa un referèndum i ningú va recórrer la votació parlamentària, com hauria de continuar sent normal", ha afirmat Junqueras 11:54 La idea de celebrar un referèndum, explica Junqueras, es va debatre després d'uns pressupostos que van ser tombats al Parlament -recorda, amb un somriure, que va ser ell qui els va defensar- i que amb la qüestió de confiança de Carles Puigdemont es va plantejar la proposta de referèndum. Insisteix que no només els independentistes van avalar la proposta i que per això es va crear el Pacte Nacional pel Referèndum 11:50 "La mesa del Parlament no participava de les decisions governamentals", afirma Oriol Junqueras tot descarregant de responsabilitats Carme Forcadell i la resta de membres de la mesa. "No formava part del seu àmbit competencial", sosté 11:48 "Una declaració al Parlament no hauria de poder ser limitada. El bloc constitucionalista ha d'assumir el dret a l'autodeterminació. La Constitució s'obliga a si mateixa a incorporar els tractats internacionals", defensa el líder d'ERC, Oriol Junqueras 11:46 Junqueras torna a insistir amb contundència: "La independència no només és legítima, sinó que on està prohibit? Enlloc, no està enlloc. No és un delicte. Votar no és un delicte, el referèndum no està al codi penal. Treballar pacíficament per la independència no és delicte".

Comentari de Ferran Casas

Junqueras fonamenta la seva defensa en la idea de la democràcia no militant, en els drets humans i en la imatge de la cadira buida de l’Estat. I desplega el junquerisme: estimo a Espanya i respecto els que pensen diferent, no vam cometre cap delicte (el delicte és impedir que la gent voti) i tinc voluntat de pacte sense renunciar als objectius. Una declaració amb llums llargues i no pensant en el tribunal.

11:44 "El programa electoral era explícit i transparent. Qualsevol acusació que es fes amb poca llum no se sustenta. Tot era públic. Des dels programes electorals a les decisions parlamentàries. Era activitat política legítima, amb programes electorals legítims", insisteix Junqueras, amb to contundent. 11:42 Junqueras recorda que a les eleccions del 27 de setembre estava acordat que, en cas d'obtenir majoria, Artur Mas seria president de la Generalitat però que no estava acordat prèviament que Carme Forcadell seria la presidenta del Parlament Entrades anteriors »

Després de 469 dies empresonat a Estremera, Lledoners i Soto del Real, aquest dijous s'ha escoltat per primer cop la veu d'Oriol Junqueras, avui vestit amb corbata a diferència de les dues primeres jornades al Tribunal Suprem. L'exvicepresident del Govern ha volgut negar el delicte de malversació que li atribueix la Fiscalia en relació a l'organització de l'1-O: "No es va destinar cap fons públic al referèndum"."El ministre d'Hisenda [Cristóbal Montoro] i Mariano Rajoy [president del govern espanyol la tardor del 2017] ho han dit", ha afegit Junqueras, que ha recordat que les finances catalanes estaven controlades des del novembre del 2015 i que des de l'estiu del 2017 estaven sotmeses a una inspecció setmanal per part del govern espanyol, que exigia informes a la intervenció general de l'administració catalana. "Recordo que es va elogiar la nostra gestió econòmica", ha recalcat de forma irònica.El líder d'ERC ha encetat el torn dels acusats amb una justificació de per què no contestarà la Fiscalia ni l'acusació popular de Vox : "No renunciaré a les meves conviccions democràtiques. Se m'acusa per les meves idees, és un judici polític". Després d'enumerar els càrrecs que ocupa i ha ocupat, ha volgut deixar clar que es considera un "pres polític". "No renunciaré a les meves conviccions democràtiques, em trobo en una situació d'indefensió", ha indicat.De manera molt clara, Junqueras -pujant el to- ha remarcat que les acusacions s'equivoquen a l'hora d'atribuir-los delictes. "Res del que hem fet és delicte!", ha exclamat el líder d'ERC i vicepresident del Govern durant els fets de la tardor del 2017. Més endavant, ja transcorreguda gairebé una hora d'intervenció, ha recalcat que el que "sí que és delicte" és "impedir per la força que la gent voti", com va passar en la jornada del referèndum de l'1-O. "La independència de Catalunya no només és legítima, sinó que no és delicte. On es prohibeix?", ha indicat el dirigent republicà, que ha denunciat la "persecució de les idees" que ha fet l'Estat en els últims anys: “Estem davant d’una persecució d’idees i a la dissidència política”Ha volgut deixar clar, també, que "mai" s’hagués plantejat fer ús de la violència per tirar endavant qualsevol dels objectius polítics, fins i tot per complir amb la finalitat de l'autodeterminació de Catalunya. "Qualsevol objectiu polític o en la vida que sigui noble pot resultar immoral si els mecanismes que s’utilitzen són indecents, i això és vàlid per a la República catalana", ha ressaltat durant l'interrogatori del seu advocat.Junqueras ha reiterat en tot moment que no ha comès "ni un" dels delictes que li imputen les acusacions, que el veuen com a màxim responsable de la rebel·lió davant la impossibilitat de poder jutjar Carles Puigdemont. Les acusacions, ha indicat el líder d'ERC, són "forçades" i no se sustenten a l'hora de justificar-les. Tampoc la de manca de transparència: "Qualsevol acusació que això es feia de manera poc transparent o amb poca llum no es pot sustentar de cap de les maneres. Tot era públic: programes electorals i resolucions parlamentàries". Ha insistit, per tant, en què el full de ruta electoral de Junts pel Sí -independència en divuit mesos- no va ser impugnat.Junqueras ha exposat davant el tribunal, que tant ell com el seu partit no renunciaran a l'objectiu polític d'exercir el dret a l'autodeterminació. "Ho vam intentar, ho hem intentat i ho intentarem, sigui quin sigui el resultat d'aquest procés", ha exposat el dirigent republicà. "És un programa electoral conegut per tothom", ha afegit. Ha volgut fer constar l'aposta per una solució dialogada al conflicte: "Aprofito per reiterar que la nostra proposta de trobar una solució política segueix vigent".L'exvicepresident d'ERC ha definit què significa per a ell el dret a l'autodeterminació: "Es pot definir com a principi democràtic o dret a decidir, si algú li molesta". Ha posat exemples d'altres democràcies que han facilitat l'exercici d'aquest dret, com Suècia, Dinamarca, el Regne Unit o Canadà. "S'ha de donar una sortida política", ha reblat, per reclamar més solucions que la via judicial."Això no es resol posant gent a la presó", ha remarcat l'exvicepresident del Govern, que ha fet un repàs dels fets que han dut el sobiranisme a ser una opció majoritària a Catalunya. Ha començat amb l'aprovació de l'Estatut al Parlament i al Congrés, ha reiterat que ERC hi va votar en contra perquè era "insuficient", i ha posat de manifest que el PP va demanar "signatures contra Catalunya" quan s'estava debatent el nou marc estatutari. Aquest nou marc va ser retallat pel Tribunal Constitucional (TC), que ja tenia "dèficits de transparència".Junqueras ha asseverat que les diferents crides a la mobilització –sobretot arran de la sentència de l’Estatut del 2012 que va deixar “orfe” bona part de la ciutadania- sempre han tingut “actitud pacífica i no violenta”. De la mateixa manera que també ho va ser el debat parlamentari que es va anar produint amb interferències del TC amb posterioritat.El 2013, en la primera declaració de sobirania aprovada al Parlament després de les eleccions del 2012, es va apel·lar als "principis democràtics" a l’entorn del consens al qual s’havia arribat per consultar els ciutadans sobre el dret a l’autodeterminació. La declaració, però, que ha remarcat que no formava part de cap “pla preconcebut", va ser suspesa pel TC, que Junqueras considera que va fer “un gir de 360 graus” respecte de la seva jurisprudència per “limitar el debat parlamentari”.El líder d’ERC ha recordat que aquest debat està protegit per la inviolabilitat parlamentària i ha preguntat al tribunal: “Qui pot limitar el dret a l’opinió? Qui pot limitar una declaració de caràcter polític? En qualsevol cas, es poden limitar les conseqüències jurídiques, però no el debat”.Després de comprovar la primera intervenció de la Fiscalia -que va optar per un relat polític que negava l'exercici del dret a l'autodeterminació i insistia en la tesi de la violència-, la defensa de Junqueras ressalta que respondre les preguntes del ministeri públic seria lesiu per al dirigent republicà. Ara mateix l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, equipara el paper del ministeri públic amb el de Vox.Els fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena van assenyalar ahir que el procediment que ocupa el Suprem és "en defensa de la democràcia espanyola"; van establir que no hi ha espai per a "una sobirania catalana" en el marc constitucional; i van alliberar l'Estat de responsabilitats en el conflicte català. En síntesi, van constatar que a l'Estat no hi ha marge per resoldre la carpeta catalana per la via política i van avisat que, fora de la Constitució, només hi ha il·legalitat i terreny abonat per a l'"autoritarisme". "No és de rebut culpar l'Estat de falta de diàleg com a factor desencadenant de la secessió, que afortunadament va ser neutralitzada", va sentenciar Zaragoza.La jornada ha arrencat amb la resposta del president de la sala penal, Manuel Marchena, a bona part de les qüestions prèvies. S'ha centrat, bàsicament, a desgranar aspectes com ara la petició d'algunes defenses per tal que els acusats catalans puguin respondre les preguntes en català durant el judici . Per aquest motiu, ha afegit el president de l'alt tribunal espanyol, la sala ha previst dos traductors com a "intermediaris.La traducció, però, serà consecutiva i no simultània, tal com havien demanat algunes de les defenses. D'aquesta manera, Marchena ha justificat que no es vulneri el "principi de publicitat" del qual ha de gaudir el judici.

