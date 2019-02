“Amo a España”, dice el golpista Junqueras. Los que amamos a España no tratamos de liquidar España ni damos golpes de Estado contra nuestra democracia ni decimos que los catalanes tenemos genes distintos a los del resto de españoles, como hace usted. Cinismo puro. pic.twitter.com/0ygtvquUzD — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 14 de febrer de 2019

"Cinisme pur". Així ha definit Albert Rivera la declaració d'Oriol Junqueras al Tribunal Suprem. El líder d'ERC ha assegurat que estima Espanya "i tots els seus ciutadans" i el president de Ciutadans ha carregat amb força, a través de Twitter, contra aquesta afirmació. "Els que estimem Espanya no tractem de liquidar-la", ha escrit Rivera.El líder de la formació taronja qualifica Junqueras de "cínic" i remarca que, els veritables amants d'Espanya, "no diem que els catalans tenim gens diferents a la resta d'espanyols, com va vostè".

