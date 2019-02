VÍDEO Junqueras alça la veu per defensar a ultrança l'1-O i carregar contra la brutalitat policial espanyola

"És que les urnes acostumen a ser una solució. Segurament no són l'únic instrument, però són imprescindibles". Amb aquestes paraules, en resposta a les preguntes del seu advocat, Andreu Van den Eynde, Oriol Junqueras s'ha alçat al Suprem per defensar a ultrança l'1-O. Seguidament, el president d'ERC ha carregat contra la brutalitat de la policia espanyola: "Votar no és un delicte, però impedir-lo per la força sí".

