El CoNCA reclama més recursos econòmics i jurídics per al Museu de la Ciència i de la Tècnica

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) reclama al Govern que doti d'una major autonomia i més "múscul" jurídic i financer el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNATEC). Segons un informe d'avaluació que ha dut a terme l'organisme, el mNATEC no compta amb els recursos necessaris per poder desenvolupar el seu rol com a referent nacional de la ciència, la tècnica, la tecnologia i el patrimoni cultural, un paper que "ultrapassa" la tasca museística pròpia. Actualment, el mNATEC, amb seu central a Terrassa, assumeix l'articulació de 26 espais patrimonials i la divulgació del passat industrial català.El president del CoNCA, Carles Duarte, explica a l'ACN que el mNATEC necessita un "tracte adequat" com a infraestructura "central" del país: "Té una responsabilitat i unes funcions que no es corresponen amb la forma jurídica i els recursos que necessitaria per desenvolupar-los adequadament", insisteix.En concret, el CoNCA reclama per a l'ens una nova forma jurídica d'entitat del sector públic, segons li reconeix la legislació, i "que li permeti desenvolupar les funcions encomanades". També recorda la necessitat de reactivar el Consell Rector com a òrgan màxim de govern del museu i d'augmentar l'aportació pública per fer factible el suport a la xarxa territorial.Segons l'avaluació del CoNCA, la gestió del patrimoni industrial del país "esdevé una funció central que està lligada a un diàleg de tots els actors vinculats, de la societat i dels diferents poders públics". En aquest sentit, el mNACTEC "necessita els recursos suficients per participar en la conservació del coneixement i del patrimoni del territori".Pel que fa als reptes de futur que es plantegen per al mNATEC, el CoNCA posa sobre la taula el creixement dels recursos propis mitjançant la captació de patrocinis, la continuïtat en l'explotació comercial dels espais i l'increment de les col·laboracions amb tercers, així com l'establiment d'una estratègia per a la captació de turisme exterior.​D'altra banda, l'informe també apunta altres aspectes, com diferents possibilitats de millora. Es considera "primordial" la renovació d'infraestructures i recursos museogràfics de les seus territorials, especialment de la Colònia Sedó d'Esparreguera (Baix Llobregat), amb problemes estructurals i afectada també per una manca important de visitants.

