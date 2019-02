VÍDEO L'ANC farà campanya internacional amb una cançó de Peter Gabriel

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dijous el vídeo d'Als teus ulls, l'adaptació de l'èxit de Peter Gabriel In Your Eyes, i que forma part de la darrera campanya de l'entitat per internacionalitzar la denúncia de vulneracions de drets fonamentals per part de l'Estat. El vídeo s'ha presentat a la vegada l'exvicepresident Oriol Junqueras que declarava al Tribunal Suprem, en la tercera jornada del judici de l'1-O."La cultura és un element essencial en la llibertat", ha explicat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en roda de premsa. L'entitat ha explicat que Gabriel ha cedit els drets d'In Your Eyes per fer aquesta versió, i ha recordat que l'artista britànic ja va manifestar públicament el seu rebuig a la violència policial el 2 d'octubre del 2017, l'endemà del referèndum.El tema l'interpreten Lluís Llach, Gemma Humet i Joan Baez en tres llengües, anglès, català i castellà. En aquest sentit, Paluzie ha assenyalat que la llengua espanyola també és part de la cultura de Catalunya: "Som bilingues, i no reneguem de ser-ho. És un problema polític, no cultural ni social de cara a Espanya".L'objectiu de l'ANC és aprofitar el judici de l'1-O com una oportunitat d'internacionalització i per això ha contractat tanques publicitàries en sis ciutats europees: Berlín, Londres, Brussel·les, Roma, París i Ginebra, en el marc d'una campanya que l'entitat ha batejat com a Make a move. Self-determinations is a right, not a crime.A banda d'haver cedit els drets d'ús de la cançó, Peter Gabriel ha permès modificar també la introducció, que l'Assemblea l'ha volgut centrar en els presos polítics i els exiliats. "Són els que estan patint d'una manera més directa la repressió de l'Estat", ha assenyalat Paluzie.La presidenta de l'ANC ha desitjat igualment que "algun dia la societat espanyola també faci ús d'aquesta cançó per a reivindicar els seus drets", i ha demanat "llibertat i drets, no només per als catalans, sinó per a tot el món".L'ANC ha concretat que destinarà un pressupost de 100.000 euros a la campanya internacional per denunciar el judici de l'1-O. D'aquests diners, l'entitat ja n'ha obtingut 25.000 a través de donatius.

