Sida Studi planteja rebre educació sexual des de la infància per acabar amb la violència masclista

L' ONG Sida Studi , especialitzada en capacitar les persones per a la prevenció de la malaltia, ha difós un comunicat aquest dijous coincidint amb el Dia Europeu per la Salut Sexual on reivindica que l'educació sexual "és un dret i una necessitat que ha de ser coberta al llarg de tot el cicle vital", i que permet un desenvolupament no només dels individus que conformen la població, sinó que també contribueix en la construcció d'una societat més equitativa i lliure de violències masclistes. De fet, l'entitat parla d'un model de coeducació per atendre a les desigualtats de gènere i corregir-les. "Coeducar és portar el feminisme a l'aula per a transmetre que un món igualitari és possible", defensa.Sida Studi critica que "infància i sexualitat sovint apareixen com a conceptes antagònics", i determina que nens i nenes "tenen el dret a decidir sobre les seves sexualitats i a gaudir d'una bona salut sexual". En aquesta línia, l'ONG considera que tot infant té dret a no patir cap discriminació relacionada de forma directa amb la seva sexualitat. No obstant això, assenyala que la conjugació entre sexualitat i infància "s'hagi traduït en una regulació dels Drets Sexuals com a àmbit exclusiu dels adults, deixant els infants aïllats".Però què és l'educació sexual? "És important vincular les sexualitats a la salut, al benestar i als drets sexuals", i l'entitat posa com a exemples el dret a explorar el cos d'un mateix, la identitat de gènere, la sexualitat i a dir "no". Lamenta que des de ben aviat "les persones interioritzin les prescripcions socials relacionades amb la sexualitat", i que, per exemple, no parlar de sexualitat a casa i canviar de canal de televisió si apareix una escena eròtica, són "missatges implícits que poden generar sentiments com la vergonya o la culpa".A més, "reduir el concepte d'educació sexual a una visió exclusivament vinculada a riscos biològics -com l'embaràs no planificat o les infeccions de transmissió sexual-, implica perdre l'oportunitat de treballar una formació fonamentada en drets i adaptada a cada cicle vital", defensa l'entitat. Afegeix que si es treballa en una educació basada en drets i edat de cadascú, hi haurà un empoderament de les persones de cara a tenir cura de la seva salut sexual al llarg de la vida.Davant d'això, Sida Studi considera convenient "parlar obertament sobre sexualitat, en positiu i amb continguts adequats per a cada edat", així com facilitar estratègies i recursos als infants per protegir-se de riscos i abusos. Segons l'ONG, l'educació sexual ha de partir d'un model de coeducació que, a més d'atendre les desigualtats i corregir-les, plantegi una educació sexual amb criteris de qualitat.

