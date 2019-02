Junqueras, al Suprem: «Res del que hem fet és delicte!»

"Votar no és delicte, sí que ho és impedir per la força que la gent voti", assegura el president d'ERC en referència al referèndum de l'1-O

"Aprofito per reiterar que la nostra proposta de trobar una solució política segueix vigent", destaca Junqueras davant del tribunal

Junqueras no respondrà les preguntes de la Fiscalia ni de l'acusació popular que representa Vox, i en el primer compàs de la intervenció apunta que es tracta d'un judici bàsicament "polític"

12:00 Recés al Suprem. Junqueras respon amb bon humor a Marchena. La sessió es reprendrà a les 12.30 11:57 "A la presidència del Parlament se li exigia que prohibís determinats debats quan això no correspon a la mesa del Parlament. A més, la cambra és qui decideix sobre els debats que fa", argumenta Junqueras 11:56 "El Parlament va atorgar la confiança que incloïa un referèndum i ningú va recórrer la votació parlamentària, com hauria de continuar sent normal", ha afirmat Junqueras 11:54 La idea de celebrar un referèndum, explica Junqueras, es va debatre després d'uns pressupostos que van ser tombats al Parlament -recorda, amb un somriure, que va ser ell qui els va defensar- i que amb la qüestió de confiança de Carles Puigdemont es va plantejar la proposta de referèndum. Insisteix que no només els independentistes van avalar la proposta i que per això es va crear el Pacte Nacional pel Referèndum 11:50 "La mesa del Parlament no participava de les decisions governamentals", afirma Oriol Junqueras tot descarregant de responsabilitats Carme Forcadell i la resta de membres de la mesa. "No formava part del seu àmbit competencial", sosté 11:48 "Una declaració al Parlament no hauria de poder ser limitada. El bloc constitucionalista ha d'assumir el dret a l'autodeterminació. La Constitució s'obliga a si mateixa a incorporar els tractats internacionals", defensa el líder d'ERC, Oriol Junqueras 11:46 Junqueras torna a insistir amb contundència: "La independència no només és legítima, sinó que on està prohibit? Enlloc, no està enlloc. No és un delicte. Votar no és un delicte, el referèndum no està al codi penal. Treballar pacíficament per la independència no és delicte".

Comentari de Ferran Casas

Junqueras fonamenta la seva defensa en la idea de la democràcia no militant, en els drets humans i en la imatge de la cadira buida de l’Estat. I desplega el junquerisme: estimo a Espanya i respecto els que pensen diferent, no vam cometre cap delicte (el delicte és impedir que la gent voti) i tinc voluntat de pacte sense renunciar als objectius. Una declaració amb llums llargues i no pensant en el tribunal.

11:44 "El programa electoral era explícit i transparent. Qualsevol acusació que es fes amb poca llum no se sustenta. Tot era públic. Des dels programes electorals a les decisions parlamentàries. Era activitat política legítima, amb programes electorals legítims", insisteix Junqueras, amb to contundent. 11:42 Junqueras recorda que a les eleccions del 27 de setembre estava acordat que, en cas d'obtenir majoria, Artur Mas seria president de la Generalitat però que no estava acordat prèviament que Carme Forcadell seria la presidenta del Parlament 11:42 A les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre del 2015, recorda Junqueras, la celebració d'un referèndum estava inclòs al programa electoral dels partits independentistes 11:39 Junqueras recorda com organitzar un referèndum va ser despenalitzat l'any 2005. "Votar no és delicte"

EN DIRECTE @junqueras: "Votar no és un delicte però impedir-ho per la força sí"; informen @aidamboix, @jserracarne i @OriMarch des del Suprem https://t.co/JQiFjJy1Lv #judici1O pic.twitter.com/vWw1DRfZYc — NacióPolítica (@naciopolitica) February 14, 2019 11:38 "Les urnes acostumen a ser una solució. Segurament no són l'únic instrument, però són imprescindibles", insisteix Junqueras tot responent a les preguntes del seu advocat, Andeu Van den Eynde 11:37 "Estimo Espanya, i la seva gent i al seva cultura. Ho he dit moltes vegades perquè és veritat. I la millor manera de garantir la convivència és un reconeixement entre iguals que sigui fruit de la voluntat democràtica per part dels ciutadans", assegura Junqueras davant del Tribunal Suprem

Oriol Junqueras, declarant al Suprem



11:34 Junqueras argumenta que mentre l'independentisme era minoritari, res es movia, però que quan ha començat a ser majoritari s'ha començat a "barrar el pas" a parlar-ne. El "règim del 78", ha dit, ha actuat en veure en perill el seu propi statu quo 11:33 Junqueras defensa que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot: "Qui pot limitar el dret d'opinió i una declaració de caràcter polític? En tot cas podrà limitar les conseqüències de caràcter jurídic, però no el debat" 11:31 Junqueras assegura que el Tribunal Constitucional va començar a actuar "com a element censor" quan va suspendre la declaració de sobirania aprovada pel Parlament. "No es pot limitar el debat parlamentari prèviament, el debat parlamentari està protegit per la inviolabilitat en l'opinió i en el vot", sosté 11:29 Junqueras fa referència ara a la consulta popular que es va plantejar l'any 2012, quan es va demanar la transferència de les facultats per fer-la i van ser negades. A més, insisteix, la consulta no va ser impedida per la Fiscalia ni ningú va plantejar que formava part d'un "pla de sublevació" 11:26 La sentència de l'Estatut, argumenta Junqueras, suposa un "punt d'inflexió" perquè va provocar una situació d'"orfandat" per a una part de la societat catalana. Recorda que es va organitzar una manifestació que va estar encapçalada per l'expresident José Montilla. "Si l'any 2010 els diputats independentistes al Parlament érem 10, com pot ser que ara siguem més de 70?", etziba. "La cadira buida, la negació del diàleg i la devastació estatutària", assegura, hi tenen a veure. El comentari de Joan Serra Carné

Acostumat a parlar sense papers i a dominar l'escena, Junqueras demostra trobar-se còmode al Suprem. És tan evident que avui fa el que feia abans al Parlament, que ha recorregut a la història i tira de memòria. Diu que estima Espanya i que això és compatible amb reclamar la independència. Junqueras en estat pur. 11:23 Junqueras defensa la majoria independentista: "No hi ha cap dubte sobre que la reivindicació que han traslladat els ciutadans era una pretensió molt rellevant d'una part molt significativa de la societat catalana". Ha explicat també les mobilitzacions successives de caràcter pacífic i massiu: "Això no es resol posant-nos a la presó". 11:22 Junqueras argumenta que han intentat seure en una taula de diàleg on davant troben sempre "una cadira buida" i recorda que en altres països aquesta cadira no s'ha deixat buida. "Aquí, davant d'una proposta majoritària, reiterada en el temps, democràtica i pacífica, el resultat és que sempre es nega el diàleg", sentencia 11:18 Junqueras insisteix que hi ha "un esforç de dialogar" i de trobar una "sortida política". L'endemà d'haver-se vetat els pressupostos al Congrés, insisteix: "La nostra proposta per trobar una sortida política segueix absolutament vigent"

Oriol Junqueras, declarant al Suprem



El comentari de Joan Serra Carné

"Això no es resol posant la gent a la presó. Això, seguríssim". Junqueras rebutja el relat de la violència articulat per la Fiscalia i reclama una sortida política al conflicte català. Sosté el líder d'ERC que, a diferència d'altres democràcies, l'estat espanyol mai s'ha volgut asseure a la "cadira" per negociar. Que ho digui en un tribunal que el jutja fa encara més explícit l'argument.



11:16 El líder d'ERC deixa clar que es considera "un pres polític", adverteix que no renunciarà a l'objectiu de la independència "sigui quin sigui el resultat" del judici i decideix evitar el cos a cos amb la Fiscalia. Informen, des del Suprem, els enviats especials Joan Serra Carné, Aida Morales i Oriol March. 11:16 "La voluntat és i seguirà sent el diàleg", diu Junqueras. Posa com a exemple d'intent de dialogar amb l'Estat l'Estatut del 2006. Recorda que va ser validada pel 90% del Parlament, al Congrés i en referèndum per part dels ciutadans catalans amb un 74% de suport. "I jo vaig votar que no per considerar-lo en suficient. El 26% que no va votar a favor no és que el considerés excessiu", puntualitza. Recorda també com el PP va iniciar una recollida de firmes "contra Catalunya" i com posteriorment va ser retallat pel Tribunal Constitucional Comentari de Joan Serra Carné

"Res del que hem fet és delicte". Junqueras, que ha decidit declarar anant a l'atac, ha alçat la veu per formular la frase que fins ara és la que millor defineix la seva estratègia de defensa al Suprem. El líder d'ERC situa el marc del judici polític. Cap renúncia a les pròpies idees. 11:16 "Si res del que hem fet és delicte, és evident que l'argumentació de les acusacions no se sustenta", etziba Junqueras 11:15 Junqueras eleva el to per defensar-se: "Res del que hem fet és delicte. Res. Dels delictes que se'ns vol atribuir no n'hem comès cap" 11:14 Oriol Junqueras afegeix que en cas que es produís un procés violent, ell seria el primer que se'n desvincularia 11:12 "Mai hem utilitzat la violència. Ningú pot tenir cap dubte sobre e fet que sempre hem rebutjat qualsevol tipus de violència. Ho hem fet i ho seguirem fent. Qualsevol objectiu polític noble pot resultar immoral si els mecanismes que s'utilitzen per aconseguir-ho són indecents", argumenta Junqueras. La Fiscalia va defensar ahir que es va produir violència durant els fets d'octubre 11:09 "Estem independentistes fins que siguem independents. Sí, certament", sentencia Junqueras, que afegeix que és "federalista" respecte Europa 11:07 Junqueras: «Se m'acusa per les meves idees, és un judici polític». El líder d'ERC decideix evitar el cos a cos amb la Fiscalia i l'acusació popular, representada per Vox, i deixa clar que es considera "un pres polític". Informen Joan Serra Carné, Aida Morales i Oriol March des de Madrid. 11:07 "Som independentistes perquè som demòcrates i republicans. I abans que demòcrates som bones persones", assegura Oriol Junqueras davant del Tribunal Suprem 11:07 Junqueras: «Se m'acusa per les meves idees, és un judici polític». El líder d'ERC decideix evitar el cos a cos amb la Fiscalia i l'acusació popular, representada per Vox, i deixa clar que es considera "un pres polític". Informen Joan Serra Carné, Aida Morales i Oriol March des de Madrid. 11:04 Junqueras defensa el dret a l'autodeterminació i recorda que en el cas del Quebec es va acceptar que "calia donar resposta als ciutadans" fins i tot amb un referèndum celebrat no contemplat per la legalitat que havien perdut els partidaris de la independència. "S'ha de donar sortida política a les reivindicacions dels ciutadans", assegura tot recordant la llei de la claredat. Comentari de Ferran Casas

Junqueras deixa clar que es considera un pres polític i que som davant d'un judici polític on es jutgen les idees mentre lamenta la fórmula triada per si vol usar el català. No té altre camí que defensar amb totes les conseqüències el que va fer i afirmar que el judici és una farsa. Avui al matí, a El Despertador, he escrit això. Anirem fent comentaris amb el Joan Serra Carné. 11:01 Junqueras explica que ERC defensa "la justícia social i la igualtat d'oportunitats" i també la independència de Catalunya. "No hi ha cap dubte sobre el nostre compromís personal sobre el concepte d'humanisme i de defensa dels drets humans", argumenta.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, declarant al Suprem 11:00 A diferència del primer dia, avui Oriol Junqueras sí que porta corbata. En l'arrencada de la seva declaració fa un repàs dels càrrecs que ocupa i de la seva trajectòria política 10:59 Oriol Junqueras assegura que es considera "pres polític" i ha rebutjat respondre a les preguntes de l'acusació tot argumentant que considera que està sent jutjat per les seves idees. Només respondrà les preguntes del seu advocat, Andreu Van Den Eynde 10:57 Junqueras explica el seus càrrecs actuals: "Sóc diputat al Parlament de Catalunya i candidat a les Europees". 10:56 Les primeres paraules d'Oriol Junqueras ja ressonen al Tribunal Suprem. "És un plaer, per mi, parlar en castellà. Així em puc referir al conjunt de la ciutadania espanyola després de més d'un any de silenci forçat". 10:54 Junqueras, a punt de declarar. Ja està dempeus davant del tribunal. 10:48 Algunes defensen protesten després de la intervenció de Marchena, que dona per tancades les qüestions prèvies i vol començar ja amb les declaracions dels acusats. La declaració d'Oriol Junqueras és imminent. Informen Joan Serra Carné i Aida Morales des del Suprem. 10:46 Marchena avisa que no es poden produir "debats ideològics" durant les declaracions i demana que es debati sobre "els fets". "Només permetrem preguntes de coneixement cert i no valoracions personals ni sobre fets que no s'estiguin jutjant", remarca el president del tribunal. 10:44 El tribunal ha tombat la pericial presentada per la defensa de Jordi Cuixart en què experts de Scotland Yard sobre els fets de la tardor del 2017. Era una de les proves més destacades de la defensa del president d'Òmnium. Comentari de Joan Serra Carné des del Suprem: La figura de Carles Puigdemont incomoda Manuel Marchena. Les euroordres van ser un moment de descrèdit per a la justícia espanyola i va comprometre la causa de l'1-O. Per això, el tribunal ha estat taxatiu sobre la petició de les defenses que proposava Puigdemont com a testimoni. "No pot venir al matí com a acusat i a la tarda com a testimoni", ha dit Marchena. Quin judici tan estrany: el màxim responsable dels fets no intervé en el procediment. 10:38 Marchena, taxatiu sobre la petició de la defensa que proposava Puigdemont com a testimoni: "No pot venir al matí com a acusat i a la tarda com a testimoni". 10:36 Marchena anuncia que la sala "posa a disposició" els informes mèdics de les lesions dels agents de la policia espanyola que van actuar l'1-O. 10:34 Marchena considera que els problemes que han patit els acusats amb els ordinadors "no suposen indefensió" i assegura que ja s'han resolt. Entrades anteriors »

Després de 469 dies empresonat a Estremera, Lledoners i Soto del Real, aquest dijous s'ha escoltat per primer cop la veu d'Oriol Junqueras, avui vestit amb corbata a diferència de les dues primeres jornades al Tribunal Suprem. El líder d'ERC ha encetat el torn dels acusats amb una justificació de per què no contestarà la Fiscalia ni l'acusació popular de Vox : "No renunciaré a les meves conviccions democràtiques. Se m'acusa per les meves idees, és un judici polític". Després d'enumerar els càrrecs que ocupa i ha ocupat, ha volgut deixar clar que es considera un "pres polític". "No renunciaré a les meves conviccions democràtiques, em trobo en una situació d'indefensió", ha indicat.De manera molt clara, Junqueras -pujant el to- ha remarcat que les acusacions s'equivoquen a l'hora d'atribuir-los delictes. "Res del que hem fet és delicte!", ha exclamat el líder d'ERC i vicepresident del Govern durant els fets de la tardor del 2017. Més endavant, ja transcorreguda gairebé una hora d'intervenció, ha recalcat que el que "sí que és delicte" és "impedir per la força que la gent voti", com va passar en la jornada del referèndum de l'1-O. "La independència de Catalunya no només és legítima, sinó que no és delicte. On es prohibeix?", ha indicat el dirigent republicà, que ha denunciat la "persecució de les idees" que ha fet l'Estat en els últims anys: “Estem davant d’una persecució d’idees i a la dissidència política”Ha volgut deixar clar, també, que "mai" s’hagués plantejat fer ús de la violència per tirar endavant qualsevol dels objectius polítics, fins i tot per complir amb la finalitat de l'autodeterminació de Catalunya. "Qualsevol objectiu polític o en la vida que sigui noble pot resultar immoral si els mecanismes que s’utilitzen són indecents, i això és vàlid per a la República catalana", ha ressaltat durant l'interrogatori del seu advocat.Junqueras ha reiterat en tot moment que no ha comès "ni un" dels delictes que li imputen les acusacions, que el veuen com a màxim responsable de la rebel·lió davant la impossibilitat de poder jutjar Carles Puigdemont. Les acusacions, ha indicat el líder d'ERC, són "forçades" i no se sustenten a l'hora de justificar-les. Tampoc la de manca de transparència: "Qualsevol acusació que això es feia de manera poc transparent o amb poca llum no es pot sustentar de cap de les maneres. Tot era públic: programes electorals i resolucions parlamentàries". Ha insistit, per tant, en què el full de ruta electoral de Junts pel Sí -independència en divuit mesos- no va ser impugnat.Junqueras ha exposat davant el tribunal, que tant ell com el seu partit no renunciaran a l'objectiu polític d'exercir el dret a l'autodeterminació. "Ho vam intentar, ho hem intentat i ho intentarem, sigui quin sigui el resultat d'aquest procés", ha exposat el dirigent republicà. "És un programa electoral conegut per tothom", ha afegit. Ha volgut fer constar l'aposta per una solució dialogada al conflicte: "Aprofito per reiterar que la nostra proposta de trobar una solució política segueix vigent".L'exvicepresident d'ERC ha definit què significa per a ell el dret a l'autodeterminació: "Es pot definir com a principi democràtic o dret a decidir, si algú li molesta". Ha posat exemples d'altres democràcies que han facilitat l'exercici d'aquest dret, com Suècia, Dinamarca, el Regne Unit o Canadà. "S'ha de donar una sortida política", ha reblat, per reclamar més solucions que la via judicial."Això no es resol posant gent a la presó", ha remarcat l'exvicepresident del Govern, que ha fet un repàs dels fets que han dut el sobiranisme a ser una opció majoritària a Catalunya. Ha començat amb l'aprovació de l'Estatut al Parlament i al Congrés, ha reiterat que ERC hi va votar en contra perquè era "insuficient", i ha posat de manifest que el PP va demanar "signatures contra Catalunya" quan s'estava debatent el nou marc estatutari. Aquest nou marc va ser retallat pel Tribunal Constitucional (TC), que ja tenia "dèficits de transparència".Junqueras ha asseverat que les diferents crides a la mobilització –sobretot arran de la sentència de l’Estatut del 2012 que va deixar “orfe” bona part de la ciutadania- sempre han tingut “actitud pacífica i no violenta”. De la mateixa manera que també ho va ser el debat parlamentari que es va anar produint amb interferències del TC amb posterioritat.El 2013, en la primera declaració de sobirania aprovada al Parlament després de les eleccions del 2012, es va apel·lar als "principis democràtics" a l’entorn del consens al qual s’havia arribat per consultar els ciutadans sobre el dret a l’autodeterminació. La declaració, però, que ha remarcat que no formava part de cap “pla preconcebut", va ser suspesa pel TC, que Junqueras considera que va fer “un gir de 360 graus” respecte de la seva jurisprudència per “limitar el debat parlamentari”.El líder d’ERC ha recordat que aquest debat està protegit per la inviolabilitat parlamentària i ha preguntat al tribunal: “Qui pot limitar el dret a l’opinió? Qui pot limitar una declaració de caràcter polític? En qualsevol cas, es poden limitar les conseqüències jurídiques, però no el debat”.Després de comprovar la primera intervenció de la Fiscalia -que va optar per un relat polític que negava l'exercici del dret a l'autodeterminació i insistia en la tesi de la violència-, la defensa de Junqueras ressalta que respondre les preguntes del ministeri públic seria lesiu per al dirigent republicà. Ara mateix l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, equipara el paper del ministeri públic amb el de Vox.Els fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena van assenyalar ahir que el procediment que ocupa el Suprem és "en defensa de la democràcia espanyola"; van establir que no hi ha espai per a "una sobirania catalana" en el marc constitucional; i van alliberar l'Estat de responsabilitats en el conflicte català. En síntesi, van constatar que a l'Estat no hi ha marge per resoldre la carpeta catalana per la via política i van avisat que, fora de la Constitució, només hi ha il·legalitat i terreny abonat per a l'"autoritarisme". "No és de rebut culpar l'Estat de falta de diàleg com a factor desencadenant de la secessió, que afortunadament va ser neutralitzada", va sentenciar Zaragoza.La jornada ha arrencat amb la resposta del president de la sala penal, Manuel Marchena, a bona part de les qüestions prèvies. S'ha centrat, bàsicament, a desgranar aspectes com ara la petició d'algunes defenses per tal que els acusats catalans puguin respondre les preguntes en català durant el judici . Per aquest motiu, ha afegit el president de l'alt tribunal espanyol, la sala ha previst dos traductors com a "intermediaris.La traducció, però, serà consecutiva i no simultània, tal com havien demanat algunes de les defenses. D'aquesta manera, Marchena ha justificat que no es vulneri el "principi de publicitat" del qual ha de gaudir el judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor