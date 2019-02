VÍDEO Enganxada entre Marchena i l'advocat de Rull, Turull i Sànchez

En marxa les declaracions dels presos polítics al Suprem. El primer en fer-ho és Oriol Junqueras, que ja ha deixat clar al tribunal que se sent un pres polític i que se l'acusa per la seva ideologia . Abans de començar la declaració del president d'ERC, hi ha hagut un moment de xoc entre algunes defenses i Manuel Marchena. El magistrat ha donat per acabades les qüestions prèvies, i advocats com Jordi Pina, representant de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, han reclamat que hi havia elements que encara no havien queda prou clars -tal com es pot veure en el vídeo que encapçala aquesta notícia-.

