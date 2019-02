El comitè d'empresa del metro demana la dimissió de Mercedes Vidal per la crisi de l'amiant

Després que aquest dimecres Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) elevés a 20 la quantitat de treballadors del metro afectats per l'amiant, el comitè d'empresa ha demanat la dimissió de la presidenta de l'empresa i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Mercedes Vidal, del conseller delegat de TMB, Enric Cañas, i del seu adjunt, Pau Noy.Els representants del comitè d'empresa que han comparegut en roda de premsa aquest dijous a la seu de la UGT, han expressat "seriosos dubtes" que només siguin una vintena els treballadors afectats i acusen l'empesa d'amagar-los informació. "Hi ha resultats de les revisions mèdiques que encaixen amb patologies provocades per l'amiant segons l'Institut Nacional de Seguretat Social que l'empresa no ha inclòs entre aquests 20", ha assegurat el delegat sindical Óscar Sánchez.La presència d'amiant al metro és un dels arguments pels quals els sindicats justifiquen la convocatòria de vaga coincidint amb el Mobile World Congress i aquesta tarda els representants del comitè participaran en una reunió amb l'empresa amb la Generalitat com a mediadora.Els sindicats exigeixen la retirada de tots els elements amb amiant, que l'empresa reconegui tots els treballadors afectats i analitzi tots els trens per assegurar-se que no n'hi ha cap que contingui rastres d'aquest material i que inclogui els treballadors afectats al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) del departament de Treball.També que es reubiquin a altres llocs de treball els empleats que ja han manifestat patologies i que es contacti amb tots els ex treballadors que hagin estat exposats a l'amiant.La presidenta del comitè d'empresa, Amada Álvarez (UGT) ha acusat TMB d'actuar amb "irresponsabilitat" i de no desplegar tots els recursos suficients per abordar la crisi de l'amiant al metro. A més, els sindicats asseguren que un treballador extreballador del metro podria haver mort per l'exposició continuada a l'amiant. Segons el comitè, tenia fibres d'aquest material al teixit pulmonar.En aquest escenari, els sindicats han denunciat que cap representant amb "poder executiu" de TMB assisteix a les reunions amb els treballadors i també asseguren que l'empresa oculta informació amaga informació als delegats de prevenció del comitè.Els ànims al metro, es continuen escalfant, i aquesta tarda ls dues parts tindran l'oportunitat d'acostar posicions en la reunió de mediació que se celebrarà al departament de Treball. Les posicions ara mateix estan molt allunyades i més després que aquest dimecres Vidal assegurés a la comissió de Mobilitat a l'Ajuntament que la presència d'amiant al metro "no és objecte de negociació". La presidenta de TMB argumenta que la gestió del conflicte no depèn de la "discrecionalitat" de l'empresa, ja que l'actuació necessària està "protocolaritzada".Els arguments de Vidal no convencen els sindicats que demanen conèixer el pla detallat que l'empresa té per retirar l'amiant. A més, els representants del comitè i algun dels treballadors afectats es plantegen presentar denúncies contra TMB, fins i tot per la via penal.

