Més de 40 nens s'han beneficiat d'un programa pioner en el tratament del càncer infantil

L'hospital de la Vall d'Hebron se situa com a centre pioner en l'ús de tumors mirall per al tractament del càncer infantil. Aquesta tècnica consisteix a recollir una mostra del teixit tumoral del pacient i implantar-la a ratolins. El que fa que siguin tumors mirall és el fet les mostres es reprodueixen en el mateix lloc o òrgan que el tumor original. És a dir, una part del tumor del pacient s’implanta en ratolins, al mateix òrgan o zona anatòmica del tumor originari. D’aquesta manera, es poden testar possibles tractaments en els ratolins, abans que en el pacient, evitant la seva exposició a teràpies inefectives.L'anàlisi exhaustiva dels tumors permet que els professionals puguin oferir una solució alternativa a aquells pacients que o bé estan en perill de recaiguda, o no responen als remeis actuals. A més, tal com explica la doctora Gabriella Guillén de la Unitat de Cirurgia Oncològica, "és una forma de provar noves teràpies en tumors en recaiguda o d'alt risc evitant l'exposició del pacient a fàrmacs inefectius".A diferència dels càncers en adults, que està més associat a l'estil de vida, el càncer infantil es caracteritza per produir-se durant les primeres etapes de vida. De fet, es tracta d'una malaltia estranya, ja que sols afecta 1 de cada 7.000 menors de 15 anys. Tot i els recents avenços, el 25% dels tumors pediàtrics actualment no tenen cura. Fet que el programa Comik intenta paliar.

