Barcelona no denunciarà España Global per utilitzar sense permís el logotip de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Barcelona descarta denunciar la Secretaria d'Estat d'España Global, segons han confirmat fonts municipals a. L'ens, dependent del ministeri d'Assumptes Exteriors, va utilitzar sense permís el logotip del consistori a la seva pàgina web, a l'apartat on figuraven les institucions que li donaven suport i aquest dimecres la comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament va instar el govern municipal a emprendre mesures legals, a través d'una proposició d'ERC que va rebre el suport del PDECat i la CUP.Les proposicions, però, no són d'obligat compliment i l'executiu de Colau entén que no és necessari denunciar España Global després que l'ens ja hagi retirat el logotip i hagi demanat disculpes al consistori.Fonts municipals expliquen que va ser el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, qui va posar-se en contacte personalment amb la Secretaria d'Estat per demanar explicacions. "Immediatament van retirar el logotip", asseguren les fonts consultades.Les mateixes fonts expliquen que España Global va justificar la utilització del símbol argumentant que la seva pàgina web és hereva de la que feia servir la Marca España, la Secretaria d'Estat que anteriorment havia desenvolupat la tasca que ara duu a terme España Global.Les fonts municipals consultades apunten que la col·laboració del consistori barceloní amb la Marca España es remunta a l'etapa de govern de Xavier Trias, quan el govern municipal va accedir a prestar la seva col·laboració en el Foro de Marcas Renombradas Españolas, un ens creat el 1999 per projectar les empreses espanyoles a l'exterior.Segons l'Ajuntament, la col·laboració amb aquest fòrum ha quedat "sense efecte" i per tant no veuen recorregut al segon punt de la proposició aprovada aquest dimecres, que demanava trencar relacions amb España Global.La proposició aprovada aquest dimecres a la comissió de Presidència també instava l'Ajuntament a reprovar la secretària d'estat d'España Global, Irene Lozano, per les seves declaracions sobre els presos polítics que, segons el text vulneren la seva presumpció d'innocència.

