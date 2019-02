El Suprem permet als acusats respondre les preguntes en català

El tercer dia del judici de l’1-O al Tribunal Suprem s’ha iniciat amb la resposta del president de la sala penal, Manuel Marchena, a bona part de les qüestions prèvies, que s’han centrat bàsicament a desgranar aspectes com ara la petició d’algunes defenses perquè els acusats puguin respondre les preguntes en català durant el judici. Per aquest motiu, ha afegit el president de l’alt tribunal espanyol, la sala ha previst dos traductors com a “intermediaris”.La traducció, però, serà consecutiva i no simultània, tal com havien demanat algunes de les defenses. D’aquesta manera, Marchena ha justificat que no es vulneri el “principi de publicitat” del qual ha de gaudir el judici. El Suprem, doncs, indica que garanteix el dret a la “pròpia llengua materna”, però ha volgut deixar molt clar que no ho fa arran d’una “hipotètica indefensió” dels acusats, si aquests responguessin en castellà –tal com havien apuntat les defenses-.Marchena ha resolt algunes de les qüestions, tot i que ha remarcat que tot allò relacionat amb els drets fonamentals -com la invocació del dret a la llibertat d’expressió, de manifestació o el dret a l’autodeterminació- no es resoldran fins a la sentència, ja que poden ser motiu de debat durant el procediment.El president del tribunal ha volgut mostrar, durant la seva intervenció, un caràcter molt garantista per evitar qualsevol vulneració del dret a la defensa. Per aquest motiu, ha afirmat que permet als líders polítics situar-se –si ho decideixen- darrere dels seus advocats, de manera que puguin comentar alguns aspectes o intercanviar documents: “La sala no posarà cap límit a la possibilitat d’un contacte físic amb el lletrat”.També ha assegurat que “no hi ha testimonis protegits” en aquest judici, i ha instat a Fiscalia a anunciar el número identificatiu de l’agent dels Mossos d’Esquadra que actualment consta com a tal. Això sí, ha avisat, és possible que es protegeixi la identitat i la publicitat de la imatge d’alguns testimonis, si es demana.Pel que fa a la petició de llibertat d’algunes de les defenses, Marchena ha al·legat que no s’han modificat les circumstàncies que han marcat el moment, i per tant, els acusats es mantindran al llarg del judici en presó provisional.​El tribunal també ha tombat la pericial presentada per la defensa de Jordi Cuixart en què experts de Scotland Yard sobre els fets de la tardor del 2017. Era una de les proves més destacades de la defensa del president d'Òmnium.La declaració com a testimoni de Carles Puigdemont també s'ha tornat a denegar. “No es pot ser al matí un processat i a la tarda un testimoni”, ha declarat, i ha afirmat que “conceptualment és impossible” en aquest procés penal. Una altra cosa, ha puntualitzat, és la situació d’aquells processats que ho estiguin en procediments diferents, com seria el cas del major Josep Lluís Trapero. En aquest cas, però, els testimonis que siguin citats en aquesta qualitat podran reservar-se la resposta i “exonerar” la seva obligació de dir la veritat, si això els pot perjudicar en la seva pròpia causa.Per contra, sí que accepta la declaració com a testimoni de l'exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido, a qui considera que pot ser d'interès per garantir el dret a la defensa de Joaquim Forn.Per acabar, i malgrat les queixes d’alguns dels advocats per la impossibilitat de replicar, la sala ha avisat que “només formarà criteri” respecte d’allò que percebrà durant el judici. Els advocats han acabat presenta una queixa formal respecte d'aquest tràmit.

