Manresa instal·larà comptadors als ocupes encara que no tingui permís dels propietaris

L'Ajuntament de Manresa instal·larà comptadors solidaris en aquells habitatges on hi hagi ocupes vivint sense accés a aigua ni a llum. Es farà encara que no es tingui el permís dels propietaris de la finca -sempre i quan siguin grans tenidors-, i tenint en compte criteris de vulnerabilitat per part dels ocupes, que l'habitatge disposi de condicions de seguretat i que no hi hagi conflictes veïnals. Així ho ha anunciat la regidora d'Acció Social, Àngels Santolaria, qui ha explicat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja ho ha avalat a petició de l'Ajuntament i que aquest cas servirà d'antecedent. L'objectiu, segons ha explicat Santolaria, és garantir la seguretat i l'accés als drets bàsics.L'Ajuntament de Manresa vol garantir que les famílies vulnerables que es veuen obligades a ocupar tinguin accés al subministrament dels serveis bàsics sense haver-ne de punxar il·legalment la instal·lació. Per aquest motiu, mediarà amb els propietaris per tal que permetin la connexió dels subministraments segurs mentre continuï l'ocupació i, en cas que no ho vulguin, l'Ajuntament posarà igualment els comptadors solidaris.Es tracta d'unes altes als subministraments que no tenen cap cost per a la propietat, són de caràcter precari i es remouran tan aviat hi hagi la reubicació d'aquella família, que és l'objectiu final de l'Ajuntament. Per tant, no es produeix cap perjudici per a la propietat ni es considera una legitimació de l'ocupació.Per fer-ho, l'Ajuntament demanarà permís al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, de fet, ja ha avalat un primer cas i ha dictat un aute pel qual s'ha permès l'accés a una finca per la instal·lació del comptador solidari d'aigua. A partir d'aquí, la regidora d'Acció Social, Àngels Santolaria, ha explicat que se seguirà els mateixos passos en tots aquells casos on hi hagi vulnerabilitat per part de la família que ocupa, no hi hagi un conflicte veïnal, el pis sigui propietat d'un gran tenidor i que l'habitatge disposi de les condicions de seguretat i d'edificació necessàries per a la instal·lació dels subministraments.Amb aquesta acció es vol reforçar la protecció de les famílies vulnerables, però també la seguretat de totes les persones residents a la finca i la del mateix edifici que es podria veure compromès amb subministraments irregulars.

