Colau maquilla la unitat antiavalots de la Guàrdia Urbana

El comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, va reconèixer aquest dimecres en la comissió de Presidència i Seguretat que les tasques de la unitat antiavalots de la Guàrdia Urbana, oficialment Unitat de Suport Policial (USP), seran assumides per la nova Unitat de Reforç per a les Emergències i la Proximitat (UREP). Sobre el paper, Ada Colau compleix la promesa electoral de dissoldre els antiavalots a través d’un decret d’alcaldia, però a la pràctica la decisió suposarà un canvi de nom, la incorporació de més agents i incrementar la presencia als barris.Recasens ha argumentat que els agents de la UREP no seran antidisturbis perquè els de la USP no han exercit com a tal al llarg de l’actual mandat. La nova unitat, però, assumirà les funcions de protegir l’Ajuntament, els regidors i actuar en casos especials i els agents quedaran a l’espera dels deures concrets que li assigni el govern municipal sortint de les eleccions del maig.Els arguments del comissionat no convencen els grups de l’oposició, per diferents motius. El regidor del Grup Demòcrata Jordi Matí critica que en “moments de gran inseguretat” es prescindeixi de la unitat. Des d’ERC, Jordi Coronas defensa que la solució no és suprimir la USP, sinó dotar-la dels “recursos necessaris”.El PSC i Ciutadans tenen un to més dur. La regidora socialista Carmen Andrés titlla el decret d’alcaldia de “frivolitat” i el regidor del partit taronja Paco Sierra de “mesura electoralista”.Alberto Villagrasa considera que l’alcaldessa actua motivada per la “venjança” cap a la Guàrdia Urbana “per la seva etapa d’activista” i Maria Rovira (CUP) defensa que la mesura no suposa cap canvi real.Per tot plegat, la comissió va aprovar aquest dimecres a proposta del PSC, i amb el suport de tots els partits menys la CUP i el regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé, “la imposició” que suposa el decret d’alcaldia, segons el seu criteri. Un decret que arriba sense el consens dels representants sindicals de la Guàrdia Urbana.La comissió també va demanar al govern municipal que doti de més recursos la USP en comptes de substituir-la per la UREP. Com a resposta, Recasens demana deixar la Guàrdia Urbana al marge del debat partidista i garanteix que els agents de la USP no veuran vulnerats els seus drets laborals amb la creació de la nova unitat.

