El missatge de Puigdemont a Junqueras abans de la declaració

Avui @junqueras obre el torn de les declaracions. A partir d'avui, jutges, fiscals i acusadors veuran i sentiran el que és veritablement una muralla democràtica, aquella que tanta por els fa. No deixar passar la repressió, no cedir davant la injustícia ignominiosa. Ànims, Oriol! — Carles Puigdemont (@KRLS) 14 de febrer de 2019

Avui al matí, a partir de les 10 i al Tribunal Suprem, tornarem a sentir la veu d' Oriol Junqueras . El líder d'ERC i exvicepresident del Govern declararà per la causa de l'1-O i la DUI del 27 d'octubre. Com que el judici és, tal com va fer evident ahir de nou la Fiscalia i recullen en aquesta crònica Joan Serra Carné i Aida Morales, eminentment polític, Junqueras tindrà ocasió d'explicar què va fer i d'argumentar-ho políticament. Ell era el principal responsable de la logística del referèndum perquè així li ho va encarregar Carles Puigdemont en el que aleshores va semblar un regal enverinat entre dos dirigents que ja pugnaven per liderar el procés.Precisament, Puigdemont ha enviat un missatge d'ànims a Junqueras, a través del Twitter, uns minuts abans que surti a declarar: "Avui Junqueras obre el torn de les declaracions. A partir d'avui, jutges, fiscals i acusadors veuran i sentiran el que és veritablement una muralla democràtica, aquella que tanta por els fa. No deixar passar la repressió, no cedir davant la injustícia ignominiosa. Ànims, Oriol!"Pel referèndum, Junqueras va delegar la feina en els seus subordinats a la Vicepresidència i en Marta Rovira, però abans i després de l'1-O va assumir tota la responsabilitat i ara és sobre qui recauen les peticions de pena més elevades. És per això, segons ha explicat diverses vegades, que no va voler marxar a l'exili fa més d'un any, es va quedar amb els seus i va afrontar una estada a la presó (encara preventiva) per la qual ja estava mentalitzat. I també ell va ser qui, amb molts altres, va pressionar Puigdemont perquè no convoqués eleccions aquell 26 d'octubre d'infart malgrat que és evident que va actuar amb tacticisme vist el que va passar l'endemà.Però Junqueras, ara i també abans, ha demanat sempre diàleg amb l'Estat i ha instat a afrontar políticament i sense violència (malgrat el relat de la Fiscalia que aquest vídeo desmunta ) el conflicte català, cosa que mai va voler fer Rajoy. Tampoc Pedro Sánchez, que s'ha estimat més anar a eleccions abans d'acceptar, de forma efectiva i no només de paraula, l'arrel política del conflicte. La valoració de Junqueras , que contestarà a les preguntes de la Fiscalia i dels seus advocats però no de Vox, ha crescut a la presó i les enquestes li van de cara. Potser per això -perquè entre els fets d'ERC i JxCat no hi ha cap diferència a l'hora de "fer república"- ha estat acusat en els darrers mesos per alguns sectors vinculats a l'entorn de Puigdemont i de l'ANC de pretendre o tenir acords inconfessables amb l'Estat arran del seu discurs. Ell defensa que el full de ruta passi per ampliar majories i fer irreversible -tot i que no diu com- la convocatòria d'un referèndum d'independència que, aquest cop sí, sigui efectiu. Els fets han desmentit, en qualsevol cas, aquests profetes. Fa més d'un any que el líder d'ERC és a la presó, el partit no s'ha mogut dels seus principis i ara ha decidit sense titubejos votar "no" als pressupostos del PSOE precipitant el final de legislatura espanyola.Avui a Junqueras li tocarà fixar posició, defensar el que va fer i explicar com ha de ser el procés que el seu partit està en condicions de liderar. Sense renegar de res i sense renunciar a res.

