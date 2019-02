Els Mossos desallotgen les casetes del carrer Encarnació de Barcelona

Ens han dit que en principi ens desallotgen per poder fer obres a les casetes. Han precintat el jardí. pic.twitter.com/LIELI3CXv8 — Salvem l'Alzina (@l_salvem) 14 de febrer de 2019

L'ALZINA | Diverses furgonetes dels @mossos, estan a les casetes del carrer Encarnació a Gràcia, previsiblement per desallotjar els veïns que les van ocupar fa unes setmanes. El col•lectiu Salvem l'Alzina vol evitar que s'enderroquin aquestes cases centenàries| @lunasellares pic.twitter.com/7GeutByaSM — L'Informatiu (@linformatiu_tve) 14 de febrer de 2019

Els @mossos estan desallotjant les casetes del carrer Encarnació del barri de Gràcia de Barcelona pic.twitter.com/DGhLRG6Qzg — Mar Riera Solà (@marrierasola) 14 de febrer de 2019

🔴 Desallotjament imminent de les casetes d'Encarnació, a Gràcia.



Els Mossos hi han arribat per fer-lo efectiu i un grup d'activistes s'hi concentren per evitar-hohttps://t.co/kya5FPcFjM pic.twitter.com/pzZgFrCoEL — btv notícies (@btvnoticies) 14 de febrer de 2019

Els Mossos d'Esquadra estan desallotjant per ordre judicial aquest dijous les casetes del carrer Encarnació de Barcelona , situades als números 13, 15 i 17. El govern municipal vol expropiar-les per construir-hi una escola bressol i habitatge dotacional, salvant també l'alzina bicentenària del jardí, però la iniciativa encara ha de passar pel ple. Abans va intentar arribar a un acord amb la propietat per comprar-la i evitar així l'enderrocament.Els veïns que l'estan ocupant, sota la plataforma "Salvem l'alzina", van advertir ja dimecres que encara havien de resistir dos dies més de l'ordre de desallotjament cautelar dictada.

