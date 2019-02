L'oferta electoral del PP que Josef Ajram va rebutjar

Josef Ajram és un broker, empresari i triatleta català. Darrerament ha tingut problemes i moltes de les seves inversions han fet figa. Però és un personatge popular i que té facilitat de paraula.



Per això algú, al PP, va pensar que podia ser un perfil trencador. Fa uns mesos ell mateix va admetre que havia estat en converses amb el partit de Pablo Casado per col·laborar-hi.

Ara ja en sabem alguna cosa més. I és que Josep Bou no va ser la primera opció . A Ajram li van oferir ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona, però ell no s'hi va veure amb cor. Diguem-ne que, amb la irrupció de Vox i l'aposta de l'establishment per Cs, el PP cotitza a la baixa. Tot plegat, ho podeu llegir cada matí a la secció El despertador de, subdirector de

