VÍDEO Irene Lozano compara el referèndum amb una violació

Irene Lozano, secretaria d’Estat d’España Global i exdiputada del PSOE i UPyD ha comparat el referèndum d’independència de 2017 a Catalunya amb una violació, en una entrevista que ha donat a la televisió britànica Sky News.Lozano ha dit textualment: “El sexe no està prohibit, com votar, que tampoc està prohibit, però no es pot fer per força. Has de tenir permís per fer-ho, si no és una violació”.I ha seguit: “És com la democràcia, la democràcia és un règim complex, on s’ha d’obeir la llei, una cosa que no van fer les autoritats de Catalunya”.El periodista que l’entrevistava li ha demanat si realment havia comparat el referèndum amb una violació i Lozano ha matisat llavors les seves paraules: “Potser no m’he explicat bé. Vull dir que qualsevol acte és diferent si el fas sense permís o no”.

