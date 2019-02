​El Sismògraf 2019 aposta pel present de les dones i la dansa contemporània

L' onzena edició del festival de dansa Sismògraf 2019 se celebrarà del 25 al 29 d'abril a Olot. Aquest dimecres s'ha presentat per partida doble: primer, ben d'hora, a Olot (alMuseu dels Volcans), i a mig matí a Barcelona (al gimnàs No Limits Sport Center). El Sismògraf té reivindicació del "present present" –en paraules de Tena Busquets, directora del festival–, amb un esguard a la tradició per a bastir la contemporaneïtat, l'ara i aquí, i que enguany es mourà amb dues claus: la presència femenina i el talent emergent dels intèrprets i coreògrafs mil·lennistes (nascuts als volts dels anys noranta).En els actes de presentació hi han participat, a més de Busquets; a Olot Carme Renedo, delegada del Departament de Cultura a Girona; Josep M. Corominas, batlle d'Olot i electe de la Diputació de Girona, i Pep Berga, regidor de Cultura i primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament d'Olot; i, a Barcelona, Busquets i Berga, als quals s'ha afegit Miquel Curanta, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). A la capital catalana,tanmateix, han pogut gaudir d'un primer tast de dansa amb l'actuació en un quadrilàterdel gimnàs del ballarí Junyi Sun –fundador de la Kernel Dance Theatre–, que ha ofert unapinzellada d'Arn i Bruce Lee, una peça en procés de creació.El festival, que continua apostant pel binomi dansa-paisatge, potenciant l'entorn del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (un dels espectacles tindrà lloc al cràter del volcà Montsacopa), és, en paraules de Pep Berga, "el festival més important que acullOlot cada any i està pensat tant per al públic amant de la dansa com per als programadors". Uns darrers espectadors de què la delegada de Cultura, Carme Renedo, ha donat bon compte amb dades molt engrescadores acabades de sortir del forn: "Un 80% dels programadors van al Sismògraf per relacionar-se amb altres professionals del sector i un 28% ho fan per comprar espectacles. I el 2017, un 53% de les vendes d'espectacles de dansa es van tancar al Sismògraf".Ho ha reblat el batlle d'Olot quan ha manifestat que "no és només que gaudim de la dansa, sinó que per la qualitat de les seves propostes és una cita per als programadors que volen contractar espectacles de dansa". De fet, a la presentació barcelonina, el director de l'ICEC, Miquel Curanta ha destacat la implicació d'Olot amb el Sismògraf i ho ha posat com a exemple de bona pràctica en la col·laboració empresarial i institucional a favor de l'art i de la cultura.En total, gairebé una cinquantena d’espectacles conformaran el Sismògraf d’enguany,que se celebra del dijous 25 al dilluns 29 d’abril, coincidint aquest darrer dia amb el DiaInternacional de la Dansa. De nou, les vibracions del festival es faran sentir arreu de lacomarca i la ciutat, ja que el Sismògraf continua apostant pel binomi dansa i paisatge, iacomodarà part de les seves propostes al carrer, en mig de la natura o en altres municipispropers.A més, com a mercat estratègic de la dansa a Catalunya, el Sismògraf proposa unajornada dedicada als professionals del sector. En el seu 5è any com a mercat estratègic i sota el títol “Com ens posem en dansa. Visibilització, mobilitat i presència”, el Sismògraf mirarà cap al futur per reflexionar “quin és i com es pot articular l’art d’ensenyar l’art”. Laia Santanach, guanyadora de la tercera edició Premi Delfí Colomé, exhibirà una mostra d’Àer, peça en procés de creació que des de la modernitat revisa la dansa tradicional popular del contrapàs. L'Erupció del Sismògraf 2019 ha volgut posar el focus en un doble motiu: d'una banda la gran presència de creadores i creadors que conformen,dispersament, una nova generació i que ja són el present de la dansa.Per altra banda, tot el mostrari de propostes que miren cap al passat per anar més enllà,beuen de l’arrel i la transporten al present. Companyies joves que rescaten aspectes tandiversos com els safareigs públics, els rituals tradicionals, el primitivisme, la formació dela terra, les revoltes, Bruce Lee, Botticelli, Cervantes, les tradicions gallegues i hongareses, el panteó africà, el Llac dels Cignes, les trajectòries personals... i els actualitzen, provocant una Erupció de coreografies que simplement existeixen aquí i ara.L’11a edició s’inaugura el dijous, precisament, amb una parella d’artistes joves quereivindicaran el patrimoni mundial de dues compositores de l’Edat Mitjana. Raquel Gualtero (ball) i Anaïs Oliveras (veu) interpretaran l’itinerant Nuà al Museu dels Sants d’Olot. Igualment, el Sismògraf 2019 reserva pel vespre del divendres a Apilats, un conjunt de quatre peces de dansa creades pels quatre joves creadors finalistes al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018. Agrupats com un tot, malgrat presentar propostes molt diferents, Sismògraf dóna visibilitat a Javier Guerrero (Lord M27), Tuixén Benet (Unitats de xoc II), Daniel Fernández (The milk) i Irene García (Get no).Altres propostes d’aquesta generació #FF90, que està acompanyant el festival olotíconjuntament amb El Graner, són Clàudia Mirambell, Ana Borrosa i Janet Novás, entred’altres.La mirada femenina es referma dins del programa amb espectacles com Picnic on themoon, producció belga de les catalanes Alexa Moya i Júlia Godino; 360 grams de bellesa,d’Ada Vilaró; La bugada de Labuena compañía; Mercedes Máis Eu, de Janet Novás iMercedes Peón.De fet, una de les novetats d’aquesta edició és la creació de l’ “Itinerari amb bicicleta”,una proposta que vol fer arribar la dansa a espais de la ciutat on no arriba habitualment.L’itinerari seguirà dissabte al matí una ruta guiada concreta amb tres parades obligatòriesals tres espectacles programats: JINX103 dels suïssos József Trefeli i Gábor Varga (quetambé interpretaran Creature durant el festival); Meeting point dels bascos Ertza i Pinkfishde la jove andalusa Ana Borrosa, que es podrà veure de nou al centre de la ciutat.La natura també serà clau a l’espectacle Erritu, que comptarà amb la participació del corde dones d’Olot Fructus Temporis, i es desenvoluparà al cràter del volcà Montsacopa eldissabte a la nit; així com a Loin, de La Débordante Cie, una proposta de cinc ballarinespensada per ser vista de lluny i en un espai obert.L’oferta d’espectacles al carrer serà diversa i ocuparà les principals places de la ciutat eldivendres i el dissabte del festival. Es el cas de la ja tradicional trobada de dansa urbana“Sismohop”, disenyada pel Hop Festival, que acollirà les propostes de The Jokerz (ARisas), David Vento (Indala), Julien Rossini (Perception), Aina Lanas (Mawu). El movimental carrer continuarà amb la performance Urban astronaut, de Highly Sprung Performance;el show familiar Hippos, deQuim Bigas i Zum-Zum Teatre; els espectacles No sin mishuesos, d’Iron Skulls Co; Conseqüències, de Cia Moveo; D-Construction, de CompagnieDyptik; els Cinc minuts de dansa, enguany dirigit per Lorena Nogal i la proposta de circcoreografiat Rare birds, d’Un Loup pour L’homme.També a l’aire lliure, el ja esperat i consolidat “Itinerari de dansa al Parc Nou” se celebraràel matí del diumenge amb propostes per a tots els públics. Destaca la performanceHabiter sa mémoire de la canadenca Caroline Laurin-Beaucage, que es repetirà el dilluns29 amb motiu del Dia Internacional de la Dansa.Completaran el programa d’espectacles del Sismògraf: Transhumance de la CieÉpidermie; Ballar és cosa de llibres de Pere Faura, Clàudia Solwat i Javier Vaquero iCratère nº6899 de la creadora belga Gwendoline Robin; així com les estrenes To beannounced de la companyia internacional Léxico Project Collective i la proposta a ceguesde Claire Ducreux Avec le temps, que reprèn el seu solo De paseo (2004) quinze anysmés tard i de la mà de Toni Mira.

