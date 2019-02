Així ha estat la primera trobada (en privat) dels presos i els familiars al Suprem

La primera jornada dels familiars dels presos al Tribunal Suprem va respondre a un mal guió. Van necessitar una hora per accedir a la sala on es jutja els dirigents independentistes i van denunciar obstrucció de la policia , una indignació resolta gràcies a la mediació dels serveis de protocol del tribunal, i la intervenció dels advocats i representants del Govern. La segona jornada del judici ha estat diferent. Aquest dimecres, els familiars no han tingut problemes per accedir al Suprem i han pogut reunir-se breument, i en privat, amb els presos.Fonts coneixedores de la trobada han relatat aque el contacte directe ha durat cinc minuts i que s'ha produït a la sala on els presos dinen i passen els recessos del judici. És un espai situat a escassos metres de la sala en la qual discorre el judici. Els familiars i els dirigents independentistes s'han pogut abraçar i conversar breument. A la sala hi havia càtering per dinar, servit per un restaurant proper al Suprem i gestionat per Institucions Penitenciàries.Els mateixos familiars els han vist animats -així ho han explicat a aquest diari- i s'han sorprès del grau de coneixement de l'actualitat que han evidenciat. Els advocats els informen puntualment. Els presos s'han referit al debat de pressupostos al Congrés, que amb la votació d'aquest dimecres, acostat l'Estat a un nou escenari electoral. Un escenari electoral que, per força, tindrà reverberacions en el judici de l'1-O.Després dels cinc minuts concedits pel tribunal i els responsables policials -encarregats del trasllat a Soto del Real i Alcalá Meco-, els familiars han hagut d'abandonar la sala. La sessió del judici d'aquest dimecres s'ha suspès al migdia i no es reprendrà fins dijous al matí, moment en el qual començarà la primera de les declaracions dels acusats. Serà el torn d'Oriol Junqueras.

