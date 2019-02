VÍDEO Borrell, retratat: l'independentisme el deixa en evidència i tomba els pressupostos

Josep Borrell (18/10/18): "Los independentistas, mucha bravata pero a la hora de la verdad votarán los presupuestos". pic.twitter.com/iNxeUz6YIR — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 21 de novembre de 2018

El Congrés dels Diputats ha girat l'esquena aquest dimecres als pressupostos de Pedro Sánchez. Finalment no hi ha hagut canvis d'última hora i PDECat i ERC han mantingut les esmenes a la totalitat i han contribuït a dinamitar la legislatura del PSOE.La decisió dels partits independentistes a Madrid contrasta amb les declaracions que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, setmanes enrere. "Què es juguen que, molta bravata però, a l'hora de la veritat, ho voten", deia Borell durant una compareixença en la Comissió Mixta Congrés-Senat per a la UE.Tot seguit, les paraules que va pronunciar el ministre i que aquest dimecres l'han deixat en evidència.

