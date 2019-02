Manresa suspèn l'agenda institucional del dia de la Llum per la vaga general del 21-F

El govern municipal de l'Ajuntament de Manresa ha decidit suspendre l'agenda institucional prevista per al dia de la Festa de la Llum, el 21 de febrer, i afegir-se a la convocatòria de vaga general prevista per a aquest mateix dia, que ja compta amb un ampli suport de les organitzacions cíviques, sindicals i polítiques del país.Per aquesta raó, des de l'Ajuntament, s'han mantingut converses amb els administradors de la Festa de la Llum d'enguany, la Federació de l'Associació de Veïns (FAV) de Manresa; amb l'Associació Misteriosa Llum, i amb les entitats que organitzaven els actes festius previstos per aquell dia per intentar traslladar-los en bloc a una nova data.Davant la impossibilitat de fer aquests canvis, l'Ajuntament ha decidit anul·lar els actes que en depenen directament: el seguici, la tronada i la ballada de la plaça Major.Pel que fa a les altres d'activitats del programa festiu previstes per al dia 21, es mantindrà la missa a l'Església del Carme, la Seu farà la presentació del projecte artístic Ars Viva l'endemà, divendres; i Cine-Club Manresa ha traslladat la sessió de cinema al dissabte. La resta d'entitats estan acabant d'estudiar quina decisió prenen.

