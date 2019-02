Un professor del Col·legi Claret de Barcelona, apartat per «males actituds» amb un exalumne

El passat cap de setmana el Col·legi Claret de Barcelona va tenir coneixement d’algunes mencions a les xarxes socials d’un antic alumne del centre que denunciava una actitud inadequada a un claretià i antic professor del centre, el pare Francesc Figueres. A través d’un comunicat que ha difós la mateixa escola, el provincial dels Claretians ha decidit apartar Figueres de tota activitat amb menors i de tota presència en les instal·lacions amb activitats escolars amb alumnes.Segons afirma el centre, actualment el professor no tenia cap responsabilitat educativa en el centre i ha estat retirat de les seves funcions dins de l’escola. La direcció, tan bon punt va estar al corrent dels fets, va comunicar-ho al govern provincial dels claretians, encapçalat per Ricard Costa-Jussà, que va activar el protocol intern de la congregació vigent des del 2005.D’aquesta manera va començar una consulta interna preliminar per valorar-ne els fets i el seu abast, per aquest motiu es va demanar a la direcció de l’escola tota la informació al respecte. Aquest dilluns el Col·legi Claret va portar tota la informació disponible sobre el cas a la Fiscalia, i en aquest moment, el centre informa que hi ha un advocat preparant la documentació pertinent. El centre i els Missioners Claretians es posen també a disposició de la Fiscalia per facilitar informació, i malgrat no existir una denúncia formal, l’escola també ha posat al corrent de la situació a Inspecció d’Educació.

