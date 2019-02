Torra i Puigdemont parlaran sobre el judici de l'1-O en una conferència al Parlament Europeu

El president Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont han sigut convidats dilluns vinent a una conferència a l'Eurocambra per parlar sobre el judici de l'1-O, segons ha confirmat l'ACN. En un esdeveniment organitzat pel partit nacionalista flamenc i pel portaveu de la plataforma Diàleg UE-Catalunya, està previst que Torra i Puigdemont intervinguin dilluns a la tarda sobre la causa judicial contra els 12 líders independentistes.L'eurodiputat i exmembre d'UPyD Enrique Calvet ha demanat en una carta al president del Parlament Europeu Antonio Tajani que impedeixi a Puigdemont accedir a la cambra per "estar fugat de la justícia espanyola"."La presència d'un pròfug de la justícia espanyola i usurpador de funcions en el santuari de la democràcia europea és insultant per a l'estat membre i per a tota Europa i no es poden descartar problemes de seguretat", ha assegurat Calvet, eurodiputat membre del grup liberal europeu.

