Colau carrega contra ERC i PDECat pel «no» als pressupostos: «Sento ràbia com el dia de la DUI»

Interessos partidistes senyor Torra. El progrés dels catalans també és arribar a final de mes, tenir una sanitat i educació públiques de qualitat, i un Govern de la Generalitat que governi i exerceixi les competències que té, cosa que no fan des de fa anys. https://t.co/LpDFaNNiLD — Ada Colau (@AdaColau) 13 de febrer de 2019

Ada Colau carrega durament contra Esquerra Republica i el PDECat pel "no" als pressupostos de Pedro Sánchez. L'alcaldessa de Barcelona, en un vídeo difós a través de les xarxes socials, assegura que té la mateixa sensació de "tristesa i ràbia" que va experimentar quan el Parlament va declarar la DUI. "Han votat contra els pressupostos més socials de les darreres dècades", critica.Colau assegura que les esmenes a la totalitat als comptes de l'executiu socialista, que condemnen al president espanyol a convocar eleccions anticipades, obren la porta a "la victòria de l'extrema dreta per primera vegada a Espanya"."No em crec que això beneficiï absolutament en res a les persones que estan injustament empresonades", assenyala l'alcaldessa. En el mateix vídeo, diu que els pressupostos tenien mesures socials "molt concretes" i que, per tant, tombar-los és un "greu error".Malgrat la contundència del missatge i les "discrepàncies", Colau es reafirma en el missatge d'unitat en la denúncia contra la "vulneració de drets i llibertats" que pateixen els líders independentistes en presó preventiva i contra la "judicialització de la política". "Estic convençuda que no és incompatible denunciar la vulneració de drets i reivindicar el diàleg amb, alhora, fer polítiques problemes que beneficiïn a la ciutadania", remata.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha retret a Colau que acusi l'independentisme de votar al Congrés en base a interessos partidistes. "Els nostres únics interessos són la defensa dels benestar i el progrés dels catalans i del seu dret a l’autodeterminació", ha reblat el cap de l'executiu català en una piulada.L'alcaldessa de Barcelona, encara a Twitter, ha insistit: "El progrés dels catalans també és arribar a final de mes, tenir una sanitat i educació públiques de qualitat".

