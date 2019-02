L'hora de Junqueras

Avui al matí, al Tribunal Suprem, tornarem a sentir la veu d' Oriol Junqueras . El líder d'ERC i exvicepresident del Govern declararà per la causa de l'1-O i la DUI del 27 d'octubre. Com que el judici és, tal com va fer evident ahir de nou la Fiscalia i recullen en aquesta crònica , eminentment polític, Junqueras tindrà ocasió d'explicar què va fer i d'argumentar-ho políticament. Ell era el principal responsable de la logística del referèndum perquè així li ho va encarregar Carles Puigdemont en el que aleshores va semblar un regal enverinat entre dos dirigents que ja pugnaven per liderar el procés.Junqueras va delegar la feina en els seus subordinats a la Vicepresidència i en Marta Rovira, però abans i després de l'1-O va assumir tota la responsabilitat i ara és sobre qui recauen les peticions de pena més elevades. És per això, segons ha explicat diverses vegades, que no va voler marxar a l'exili fa més d'un any, es va quedar amb els seus i va afrontar una estada a la presó (encara preventiva) per la qual ja estava mentalitzat. I també ell va ser qui, amb molts altres, va pressionar Puigdemont perquè no convoqués eleccions aquell 26 d'octubre d'infart malgrat que és evident que va actuar amb tacticisme vist el que va passar l'endemà.Però Junqueras, ara i també abans, ha demanat sempre diàleg amb l'Estat i ha instat a afrontar políticament i sense violència (malgrat el relat de la Fiscalia que aquest vídeo desmunta ) el conflicte català, cosa que mai va voler fer Rajoy. Tampoc Pedro Sánchez, que s'ha estimat més anar a eleccions abans d'acceptar, de forma efectiva i no només de paraula, l'arrel política del conflicte. La valoració de Junqueras , que contestarà a les preguntes de la Fiscalia i dels seus advocats però no de Vox, ha crescut a la presó i les enquestes li van de cara. Potser per això -perquè entre els fets d'ERC i JxCat no hi ha cap diferència a l'hora de "fer república"- ha estat acusat en els darrers mesos per alguns sectors vinculats a l'entorn de Puigdemont i de l'ANC de pretendre o tenir acords inconfessables amb l'Estat arran del seu discurs. Ell defensa que el full de ruta passi per ampliar majories i fer irreversible -tot i que no diu com- la convocatòria d'un referèndum d'independència que, aquest cop sí, sigui efectiu. Els fets han desmentit, en qualsevol cas, aquests profetes. Fa més d'un any que el líder d'ERC és a la presó, el partit no s'ha mogut dels seus principis i ara ha decidit sense titubejos votar "no" als pressupostos del PSOE precipitant el final de legislatura espanyola.Avui a Junqueras li tocarà fixar posició, defensar el que va fer i explicar com ha de ser el procés que el seu partit està en condicions de liderar. Sense renegar de res i sense renunciar a res.Per cert, que al Suprem els presos es van poder reunir en una mateixa sala amb les seves famílies, que aquests dies els acompanyen al judici. Us ho vam explicar en aquest article ple de detalls d'un moment que va ser especialment emotiu, ivan entrevistar Diana Riba, l'esposa de Raül Romeva. La podeu llegir aquí . Ahir problemes tècnics als nostres servidors ens van impedir enviar-vos la newsletter del judici. No patiu que avui al vespre la tindreu amb tot el que hagi donat de si la jornada. Us podeu entretenir amb les deu sèries i pel·lícules de judicis que us aconsellaLa decisió d’ERC i el PDECat de no permetre, mentre els seus líders declaren al Suprem i afronten unes dures peticions de penes, que es tramitin els pressupostos sense cap contrapartida política va marcar ahir el debat. Dirigents com Ada Colau van ser molt durs amb els independentistes per no haver votat uns comptes que en cap moment l'independentisme ha tingut opció de negociar. Ni el peix al cove haurien pogut exhibir, cosa que, per contra, els ha estalviat tensions internes. La por del PSOE als pactes amb els independentistes, sumada a la intuïció que unes eleccions a l'abril seran millors per ells que a la tardor, ha provocat que Sánchez no hagi mogut ni un dit per tenir pressupostos. El PSC (era previsible) i els comuns (no ho era tant) només han vist culpables de la situació en una de les ribes del riu. A Sánchez li han perdonat el seu electoralisme. Sobre el que es va viure al Congrés us deixo la crònica d'des de Madrid. ERC no es plantejava moure's del no, però al PDECat hi havia debat. Quim Torra i Carles Puigdemont van allunyar la temptació. Us en donem els detalls . Segurament Sánchez anunciarà demà la data de votació, que podria ser el 28 d'abril. També podeu llegir les opinions de Carles Bellsolà Un dels espais als que agafen a contrapeu unes noves eleccions -i d'aquí els intents de Pablo Iglesias per evitar que Sánchez convoqués i l'enrabiada de Colau- és al dels comuns, que no se'n surten amb el nou partit. A les municipals es presentaran separats en molts municipis i tindran tensions per fer les llistes a les generals. De moment els sobiranistes crítics liderats per Elisenda Alemany i Joan Josep Nuet, la CUP i MES constituiran mecanismes de coordinació i volen consolidar, pensant en properes convocatòries, la seva marca electoral sota el nom de Guanyem, que a Girona i altres municipis ja funciona amb aquests actors. n'explica els detalls . ERC també busca estrènyer llaços amb l'esquerra sobiranista i a Badalona tenen avançada una coalició àmplia per barrar el pas al PP d'Albiol.

Vist i llegit



Qui té el monopoli de la força ha de ser el més prudent a l'hora d'administrar-lo. Aquest és el principi que s'haurien d'aplicar totes les forces armades del món, especialment les policies. I això, a casa nostra, no passa com caldria. No passava durant el franquisme i tampoc passa ara. D'això anava el Sense Ficció que TV3 va emetre el dissabte a la nit, "Vides truncades, històries d'impunitat". Un dels casos que s'abordava, a més dels protagonitzats en els darrers anys per la Policia Nacional, els Mossos i les policies locals, era el del militant comunista Cipriano Martos, mort a les acaballes del règim franquista i la figura del qual s'ha recuperat gràcies al periodista Roger Mateos. El franquisme el va condemnar dos cops: a mort i a l'oblit. La primera no es pot canviar, la segona sí. Podeu recuperar aquí el reportatge dels cinc casos que aborda el reportatge però de morts pels excessos policials a Catalunya en són 41 des de l'any 1971.



El passadís



Josef Ajram és un broker, empresari i triatleta català. Darrerament ha tingut problemes i moltes de les seves inversions han fet figa. Però és un personatge popular i que té facilitat de paraula. Per això algú, al PP, va pensar que podia ser un perfil trencador. Fa uns mesos ell mateix va admetre que havia estat en converses amb el partit de Pablo Casado per col·laborar-hi. Ara ja en sabem alguna cosa més. I és que Josep Bou no va ser la primera opció. A Ajram li van oferir ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona, però ell no s'hi va veure amb cor. Diguem-ne que, amb la irrupció de Vox i l'aposta de l'establishment per Cs, el PP cotitza a la baixa.



L'efemèride



El seu adeu va ser un autèntic xoc per a l'independentisme. Muriel Casals (Avinyó, 1945) va morir fa tot just tres anys i va deixar un buit difícil d'omplir dins del sobiranisme civil i del grup parlamentari de Junts pel Sí. Casals, després d'anys fent activisme -especialment des de la presidència d'Òmnium Cultural-, va integrar-se a la candidatura de CDC i ERC a les eleccions plebiscitàries del 27-S com a número 3 per Barcelona. Per davant hi tenia Carme Forcadell, amb qui tantes manifestacions i xerrades al territori havia compartit quan comandaven Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana i que ara està empresonada i sent jutjada al Tribunal Suprem. Eren, en certa manera, el seny i la rauxa de la "revolta dels somriures", com li agradava anomenar-la a Casals. Podreu trobar una galeria de la trajectòria de l'expresidenta d'Òmnium, que inclou la seva intervenció en el Concert per la Llibertat que va complir el Camp Nou l'any 2013.



L'aniversari



El 14 de febrer de 1948 va néixer a la ciutat de l'Havana, a Cuba, l'actriu i presentadora Mayra Gómez Kemp, nacionalitzada espanyola. Va arribar a Espanya després que els seus pares, actors, haguessin marxat de l'illa per l'arribada del castrisme. Va fer de cantant i actriu i presentadora, i l'èxit li va arribar el 1977 quan va començar a aparèixer a l'Un, dos, tres, el concurs estrella de TVE, que aleshores era l'única cadena de televisió. El 1982 salta definitivament a la fama quan Chicho Ibáñez Serrador la tria per presentar-lo durant sis anys. Després presentaria diversos programes de ràdio i televisió, també a emissores privades fins que es va retirar. Ha superat un càncer de llengua i un de coll. El 2014 va publicar les memòries Hasta aquí puedo leer, la frase que deia a les parelles que participaven al concurs quan els obligava a triar entre el premi que els oferien o seguir arriscant per aconseguir-ne un de millor. En aquest vídeo la podeu veure acomiadar-se d'una de les temporades amb un dard inclòs a l'actriu Victoria Abril per avergonyir-se, segons ella, de ser una de les "noies" de l'Un, dos, tres. Al costat de Gómez Kemp hi havia l'actriu i model catalana Lydia Bosch.



Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital

