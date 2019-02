VÍDEO Les imatges que desmenteixen l'intent de la Fiscalia de minimitzar la violència de l’1-O

La Fiscalia ha intentat minimitzar i justificar la violència policial de l'1-O durant la seva intervenció aquest matí al judici contra l'independentisme. El fiscal ha assegurat que l'ús de la força va ser "proporcional i legítim" i va provocar "només dos ferits greus" i la majoria de ferits van patir "lesions i contusions no greus".A més, tant Javier Zaragoza com Fidel Cadena, els dos fiscals, han volgut responsabilitzar el Govern de la violència policial: "No es pot atribuir a la policia, sinó a qui va mobilitzar ciutadans com a murs humans". Les imatges, però, desmenteixen els arguments de la Fiscalia. Ho podeu veure en aquest vídeo de

