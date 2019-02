Diana Riba: «Ens hem pogut abraçar amb en Raül, és la part humana que tots necessitem»

Diana Riba s'ha implicat en el projecte polític pel qual Raül Romeva és la presó. La parella de l'exconseller d'Exteriors serà la número d'Oriol Junqueras a les eleccions europees. En les dues primeres sessions del judici, ha sigut presenta a la sala segona del Tribunal Suprem. En aquesta conversa amb NacióDigital, just després que s'hagi acabat la segona jornada de la causa, Riba detalla el primer contacte privat que els familiars han mantingut amb els presos -el primer que es permet sense la barrera policial- i sosté que el judici té una clara naturalesa política.- La veritat és que són moltes sensacions perquè, a més d’allò personal, de gestió i la logística de ser aquí, ja hem vist que ens ha estat molt difícil accedir al Suprem. Avui ja estan posant ordre i ha sigut més fàcil. A dins de la sala, però, hi ha sensacions molt diferents perquè una cosa ha sigut quan han intervingut les defenses, i l’altra les acusacions. Tot i així, sí que és veritat que a la sala es veu molt d’ordre i tranquil·litat.- Va ser puntual, però vam patir algun insult. Dues dones Vox ens van dir “quin fàstic” per anar de groc. Però després vam poder parlar amb elles amb calma i vam poder arribar al nivell de persona a persona. Es van disculpar i van mostrar més respecte.- Sí, però avui ja no. També és veritat que aquest dimecres el públic, els familiars i els advocats hem entrat a la sala a través de portes diferents i això ha fet que la situació no es caldegés per part d’una part que té ganes de caldejar-la, i que no és la nostra.- Sí, hem pogut demanar si ens podíem acomiadar d’ells d’una forma una mica més tranquil·la. Penseu que, des de que venen al Suprem, veiem que arriben tan tard a les presons que tampoc ens poden trucar. I ens han deixat quatre o cinc minuts, que és el temps que dura la trucada. Ens hem pogut abraçar, dir adeu: una mica aquesta part més humana que tots necessitem, tant ells com la família.- Ells ja estan pensant en les declaracions. Estan bé, molt tranquils per començar-les i també adaptant-se a aquesta presó. També tenen molta informació de fora, a través dels advocats, i saben què està passant al Congrés.- Dins del Suprem l’ambient és molt cordial, amb l'excepció de l’autoritat de la policia que et deixa passar per una porta o no. Però el problema és que estan en presó preventiva, i qualsevol pres ha d’estar sempre vigilat i controlat. No podem anar ara a dinar amb ells i no poden veure els advocats quan acaben al vespre. Hem de seguir denunciant la indefensió, per molt que a dins del tribunal hi hagi una cordialitat mínima.- Estem davant d’una situació molt difícil políticament, el judici, els pressupostos, noves eleccions, les eleccions que ja teníem convocades... Veurem com es dibuixa tot plegat.- Això només denota que estem davant d’un judici polític. Perquè, si no, no estaríem parlant de si hi ha eleccions o no.- Sí, però és que ho és. I qui no vulgui veure que s’ha judicialitzat la política o que s’ha polititzat la justícia, és que va amb els ulls tapats.- Les defenses ho van fer molt bé dimarts, perquè es van complementar molt. Hi va haver intervencions que van ser molt bones, i aquest dimecres l’acusació ha sigut molt diferent. Com que tenim tanta contenció i sempre estem esperant el pitjor, hem de veure cap a on va. També és bo que el tribunal s’aturi i pugui deliberar amb tot allò que s’ha demanat, per veure si accepta alguna prova més.

