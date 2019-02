Boye «troleja» al PP i es fa viral a la xarxa

Gracias... esta confirmación nos viene muy bien https://t.co/xPKXlAxufA — Gonzalo Boye (@boye_g) 12 de febrer de 2019

El PP no da ruedas de prensa en las puertas del Tribunal Supremo, el PP actúa.



Fuimos nosotros quienes destituimos al Gobierno de la Generalitat, intervinimos las cuentas en Cataluña y les llevamos ante el Supremo.



Ahora es el tiempo de la justicia y la Constitución. pic.twitter.com/j8zLVXAPQ7 — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 12 de febrer de 2019

Gonzalo Boye, advocat del president de la Generalitat a l'exili Carles Puigdemont, ha respost una piulada del Partit Popular sobre el judici de l'1-O amb ironia. En aquest tuit, el partit que lidera Pablo Casado es ventava d'haver dut al Tribunal Suprem la cúpula del Govern que va fer possible el referèndum del Primer d'Octubre.L'advocat ha deixat caure que "agraeix" que el PP confirmi d'aquesta manera que van ser ells qui els va dur a la banqueta dels acusats i va fer possible l'empresonament dels presos polítics aproximadament un any i mig.Aquest és el tuit en qüestió dels populars:

