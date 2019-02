Colau busca alternatives per al CAP del Raval després que l'oposició eviti frenar l'ampliació del Macba

El govern municipal de Barcelona ha plantejat al Servei Català de la Salut (CatSalut) que estudiï si és viable que el nou CAP Raval Nord s'instal·li en un espai de nova construcció al costat de l'edifici Meier del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).Així ho ha confirmat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, després que els grups municipals de l'oposició, menys la CUP, hagin forçat l'ajornament de la votació per decidir si el consistori ha de revocar la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Museu. L'objectiu del Macba és fer servir la capella per ampliar el seu espai d'exposició però el departament de Salut i la Generalitat han prioritzat fins ara que servís per acollir el nou CAP.Ara, el Catsalut estudiarà la viabilitat de la proposta del govern municipal al mateix temps que el Macba estudia les quatre propostes presentades per l'Ajuntament com a alternativa a la Capella de la Misericòrdia per dur a terme l'ampliació.Pin ha valorat que ubicar el nou CAP en un edifici de nova construcció suposaria una "situació" estranya en un barri que disposa de poc espai públic lliure però la regidora considera que podria representar una solució si el Macba descarta els quatre projectes presentats pel consistori.

