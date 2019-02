Descobreixen un indicador crucial per la lluita contra una de les leucèmies infantils més letals

El grup del Campus Clínic-UB de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i la Universitat de Cantàbria han detectat un biomarcador (característica que s'utilitza com a indicador) molt important per al pronòstic d'una de les leucèmies infantils més letals, en un estudi europeu pioner que publica la revista Haematologica.La leucèmia limfoblàstica aguda de tipus B és el càncer infantil més freqüent -representa un terç dels casos- i sol tenir un pronòstic de curació favorable, superior al 85%. Ara bé, hi ha un subtipus de la malaltia que és molt poc freqüent, que es diagnostica especialment durant el primer any de vida i que gairebé sempre té un diagnòstic fatal.Els investigadors han descobert que els pacients que expressen el gen AF4-MLL tenen un percentatge significativament major de supervivència (62,4% vs 11,7%). Aquesta conclusió suposa un avanç molt important en la selecció del tractament més intens i efectiu per al pacient. El 15 de febrer és el Dia Mundial del Càncer Infantil.Els estudis plantegen nous enfocaments i eines de pronòstic per millorar la supervivència d'un dels tipus de leucèmia infantils més letals. És la leucèmia limfoblàstica aguda pro B del lactant amb translocació t (4; 11) (MLL-AF4 +). Aquest tipus de leucèmia, d'origen embrionari, acostuma a desenvolupar-se amb una expansió cap al sistema nerviós i, per això, els percentatges de curació són molt reduïts.En un dels treballs, liderat pel doctor Pablo Menéndez, han seqüenciat el genoma de 124 infants diagnosticats amb aquest subtipus de leucèmia. És un dels estudis més amplis que s'han fet fins ara en l'àmbit internacional en casos de lactants amb leucèmia i s'ha dut a terme amb mostres de pacients tractats amb el protocol europeu Interfan, en col·laboració amb l'hospital pediàtric Trousseau de París; el centre d'oncologia pediàtrica Princess Máxima d'Utrecht (Holanda); la Universitat Erasmus de Rotterdam (Holanda) i l'hospital pediàtric de Monza (Itàlia).Els experts en càncer pediàtric expliquen que els infants a qui es diagnostica leucèmia durant els primers mesos de vida neixen amb la malaltia. "S'anomenen tumors del desenvolupament. Els infants no tenen temps per generar mutacions en aquests pocs mesos", ha recalcat Menéndez.L'altre estudi publicat, liderat per la doctora Clara Bueno, se centra en el mateix tipus de leucèmia i posa el focus en la cèl·lula original embrionària que ha degenerat en aquesta mutació. La pregunta que es fan és quins factors conflueixen perquè aparegui la leucèmia en l'embrió.

