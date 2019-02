Els pressupostos naufraguen i Sánchez posa rumb a eleccions

"Ni podem ni volem" acceptar un referèndum, assegura Montero, que dona per fet que els encausats independentistes es van sal

El manual de resistència de Sánchez està més a prova que mai i en les properes hores ha de decidir quin és el rumb immediat de la legislatura

Eleccions anticipades a Espanya. És el convenciment que sobrevolat la jornada de debat sobre la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat celebrada aquest dimarts al Congrés dels Diputats. L'escàs marge que tenia l'independentisme per facilitar -com s'havia negociat la setmana passada des de totes les instàncies possibles- el tràmit parlamentari dels comptes s'ha acabat amb la primera intervenció de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, des del faristol. El missatge, paral·lel a la primera jornada del judici al Tribunal Suprem, era clar: el govern del PSOE, com insistia Mariano Rajoy en el seu temps a la Moncloa, "ni pot ni vol" negociar sobre l'autodeterminació Els contactes discrets que hi ha hagut en les últimes hores, dels quals n'eren coneixedors el gruix de diputats independentistes, no han arribat a fructificar. "Alguna cosa es va trencar dijous passat i no s'ha tornat a recuperar", remarcava a primera hora un dirigent sobiranista. El resultat més probable -si no hi ha un moviment d'última hora convincent i palpable per part de la Moncloa- és que tant el PDECat com ERC no retirin l'esmena a la totalitat i tombin d'aquesta manera els pressupostos de Sánchez. L'únic dubte que quedarà quan això passi és la data escollida per fer les eleccions. Hi ha quatre escenaris damunt la taula: 14 d'abril , 28 d'abril, 26 de maig -coincidint amb les municipals, autonòmiques i europees- i el mes octubre.Les tres primeres dates implicarien dissoldre el Congrés al llarg de les properes setmanes, i implicarien que la precampanya -i la campanya, en cas que els comicis fossin a l'abril- es desenvolupés en ple judici al Suprem. La ministra Montero, fidel escudera de Sánchez durant tot el debat de pressupostos, ha admès que el calendari no ha ajudat a la tramitació dels pressupostos. Amb els dirigents independentistes asseguts al banc dels acusats -alguns d'ells absents de la vida pública durant més de 400 dies arran de la situació de presó preventiva-, no era el millor dia perquè ERC i el PDECat retiressin l'esmena a la totalitat, encara menys després del discurs de Montero."Fora de la llei no hi ha democràcia", ha proclamat la ministra just després de la intervenció de Joan Tardà, portaveu dels republicans a Madrid. Tardà ha lamentat "l'oportunitat perduda" per al diàleg , després que es trenqués la setmana passada, i Ferran Bel, portaveu econòmic del PDECat i membre de l'ala més pragmàtica de la formació nacionalista, ha implorat un gest d'última hora . "Tenen temps per rectificar", ha assegurat Bel des del faristol. La ministra els ha avisat que votaran com la dreta -PP i Ciutadans- i ha defensat el diàleg, però només "dins del possible".Segons la ministra, l'independentisme "ja sabia des del començament" que no es parlaria sobre autodeterminació, i de passada ha remarcat -ja pràcticament en temps de descompte- que els encausats al Suprem es van "saltar la llei", per bé que encara no hi ha cap condemna sobre la taula i amb prou feines han arrencat les qüestions prèvies al Suprem. En tot moment, el govern espanyol s'ha distanciat de l'independentisme insistint que no s'ha arribat a cap "cessió" i que en cap moment va valorar els 21 punts entregats per Quim Torra a la cimera de Pedralbes . No hi ha marge per anar més enllà del que estipula la Constitució, ni de la interpretació que en fa el PSOE-.En les rèpliques a Tardà i Bel hi ha hagut un to conciliador però, en les hores anteriors, la picabaralla dialèctica amb PP i Ciutadans ha estat d'alt voltatge. L'encarregat d'obrir foc ha estat Pablo Casado, líder dels populars, que ha volgut deixar dos missatges clars: sense el PP no hi hauria hagut judici al Suprem -i la qüestió s'hauria dirimit en jutjats catalans- i el PSOE "ha tret l'espasa a la justícia per clavar-la a la Constitució". Un to agre, hereu de José María Aznar -ha calcat pràcticament el "váyase, señor González dels noranta-, que ha obert la precampanya electoral.Montero no s'ha quedat curta i l'ha acusat de fer un discurs "guerracivilista" . La presidenta del Congrés, Ana Pastor, s'ha queixat en nombroses ocasions del comportantment dels diputats, també dels del PP, el seu partit. La ministra d'Hisenda ha aprofitat per recordar que la independència de Catalunya es va proclamar quan Rajoy era a la Moncloa, i que Carles Puigdemont va marxar del país quan eren els populars els qui comandaven la policia. Casado, en ple pols amb Ciutadans i Vox per liderar la dreta, ha volgut tornar a situar el PSOE fora del bloc constitucionalista.Albert Rivera, líder del partit taronja, ha avisat Sánchez que el volen "fer fora" de la Moncloa , i que no toleraran que negociï indults amb els independentistes. "Vostè té pressa per anar a eleccions", ha diagnosticat Montero. El president del govern espanyol, en silenci des de fa dies, haurà de decidir el rumb immediat de la legislatura en les properes hores. El seu manual de resistència està més a prova que mai i avançar els comicis, sigui la data que sigui -el 26 de maig és la menys desitjada pels barons-, impactarà en l'escenari polièdric que es juga al Parlament, al Congrés i al Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor