Torra qualifica de «farsa» el judici i diu que és un «acte de revenja»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat d'"acte de revenja contra un poble que va decidir decidir" el judici de l'1-O contra els líders independentistes , al qual ha assistit. "Aquesta macrocausa és una persecució política", ha afirmat, per demanar tot seguit "l'arxivament de la causa contra la democràcia" i que el tribunal atengui les peticions de les defenses si vol ser imparcial. Ha reclamat la "llibertat" dels processats perquè hi hagi un judici amb garanties. Torra ha fet una crida a les organitzacions internacionals dels drets humans perquè posin tota la seva atenció en aquest "judici farsa". Aquesta causa, ha assegurat, arribarà als tribunals internacionals "i la guanyarem".Quim Torra ha reclamat que l'executiu de Pedro Sánchez "torni a la taula del diàleg" perquè la majoria de catalans vol una sortida política al conflicte polític. "Cap tribunal pot jutjar la causa dels catalans i cap sentència pot aturar les urnes", ha afirmat. Torra, que ha reconegut la capacitat de "resistència" de Pedro Sánchez, li ha demanat que tingui "coratge" per resoldre el problema. Si l'executiu espanyol no opta pel diàleg, ha advertit que "demà votarem en favor de les esmenes i deixarem caure els pressupostos".Ha assegurat que no demana al PSOE que torni als anys setanta, quan demanava el dret d'autodeterminació, però sí al 2012, quan Miquel Iceta defensava un referèndum. Ha reclamat "concreció" al govern socialista en lloc dels "fulls en blanc" que ha mostrat fins ara. Torra ha demanat també "la fi de la repressió, l'acord en la figura del relator i parlar sobre el dret d'autodeterminació". Ha estat la primera valoració del president sobre la primera sessió del judici de l'1-O. El president ha fet la seva intervenció des de la seu de la delegació del Govern a Madrid, al Cercle Cultural Blanquerna, on ha estat acompanyat del delegat, Ferran Mascarell.

