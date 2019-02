El PSOE explicita el rebuig al referèndum: «No hi ha democràcia fora de la llei»

Torn per a l'independentisme en el debat sobre la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. El primer en pujar al faristol ha estat Joan Tardà, que ho ha fet amb la fotografia dels presos polític al banc dels acusats impresa . "Això ho veuran els nostres fills als llibres d'Història", ha remarcat Tardà, que ha indicat que el problema polític amb Catalunya és avui "més gran" que fa només un anys. "Avui està en joc la democràcia en si mateixa", ha ressaltat el dirigent independentista, que ha defensat el referèndum pactat i una sortida dialogada al mateix temps que lamentava la fi del diàleg amb Pedro Sánchez. "Ha estat una ocasió perduda" , ha insistit.Per si hi havia algun dubte, la ministra María Jesús Montero ha remarcat que no es pot parlar de l'autodeterminació no és un "dret" com sí que ho és dialogar sobre l'autonomia. "No hi ha democràcia fora de la llei. Dins la llei hi ha marge per a la democràcia", ha remarcat la titular d'Hisenda, que ha reiterat les acusacions de "xantatge" dirigides cap al president de la Generalitat, Quim Torra. Segons ella, no hi ha una majoria social independentista, però sí a favor de l'autogovern, i ha alertat que que s'entra en un "carreró sense sortida" si no hi ha pressupostos en el camí del diàleg. "El seu camí no porta enlloc", ha apuntat la dirigent del PSOE."Insistirem. Si ara no s'han donat les condicions, ho farem més endavant. No podem traslladar el problema a les generacions futures", ha reflexionat Tardà, tot reclamant que s'entomi el repte. "Vostès han decidit que no estan en condicions d'afrontar el repte. I em sap greu, ministra Montero, que ens diguin xantatgistes. No ens ho mereixem", ha apuntat el dirigent republicà. "Xantatgistes de què? Volem construir un escenari de solució, de diàleg. Al final, en societats més complexes que les nostres, amb conflictes violents, la democràcia ha vençut els problemes", ha apuntat.Tardà ha indicat que ara el diàleg ja el tenien "a la mà", i ha acusat la dreta d'anar "contra l'independentisme" com a aperitiu per anar contra el PSOE. En aquest punt, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, li ha volgut recordar que el debat d'avui al Congrés és sobre pressupostos, i li ha demanat que ho tingués en compte. "Visca el republicanisme català, l'espanyol i la democràcia", ha tancat el dirigent d'ERC. Montero ha avisat que cometien un "error històric" vetant la tramitació dels comptes. "Els pressupostos permeten avançar", ha dit."Entenc que els faci mal que, quaranta anys després d'haver aprovat la Constitució, la realitat catalana ja no és la mateixa que fa quatre dècades", ha ressaltat Tardà, que ha demanat resoldre "democràticament" un "conflicte entre demòcrates". "Els catalans han de tenir el dret a decidir si volen aquesta autonomia o una autonomia millor", ha apuntat el dirigent republicà, que ha demanat integrar la "Catalunya real".Què és, la Catalunya real? "Com a mínim hi ha un 50% d'independentistes, i un 50% que no ho són. Val la pena posar-nos d'acord? Val la pena començar a dialogar?", s'ha preguntat retòricament Tardà, que ha recordat que van votar sense demanar res a canvi la moció de censura de Pedro Sánchez. "És tan legítim posar damunt la taula l'autodeterminació com l'autonomia. I nosaltres hem d'assumir, com a independentistes, que tenen tot el dret de plantejar com a solució l'autonomia, i vostès han de fer al revés", ha apuntat el el dirigent republicà, amb to conciliador.Ha posat de manifest, a banda, que ERC ha aprovat tots els reials decrets que ha portat el PSOE al Congrés -menys un-, i en un context amb "companys a la presó". "Si els passés a vostès, estarien catatònics. "Trobem insultant que membres del seu partit demanin la il·legalització d'altres demòcrates", ha indicat Tardà. "I, a pesar de tot, des del primer dia, hem tingut la mà estesa, i això que hi ha sectors de l'independentisme que no ho han entès", ha apuntat el cap de files d'ERC al Congrés.La tarda ha estat especialment intensa, sobretot quan ha pujat Pablo Casado al faristol. El líder del PP s'ha atribuït la paternitat del judici al Suprem contra la cúpula de l'independentisme , ha assegurat que no té cap voluntat de parlar el Govern - perquè vol "desintegrar" l'Estat - i ha esgotat els qualificatius per referir-se a Sánchez. Montero l'ha acusat de fer servir un discurs "guerracivilista" L'esquema s'ha repetit amb Ciutadans. Albert Rivera tot i començar fent un discurs econòmic, ha acabat derivant cap al procés. El líder del partit taronja ha acusat el president del govern espanyol d'estar negociant "indults" amb els presos polítics -abans de tenir la condemna i, fins i tot, abans que s'hagin produït les intervencions dels principals acusats- i l'ha avisat que el volen "fer fora" de la Moncloa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor