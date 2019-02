L'independentisme torna al carrer: «Un referèndum no pot estar mai fora de la llei»

Els convocants de la concentració en rebuig al judici de l'1-O fan una crida a una mobilització "massiva i sostinguda", començant per la manifestació del 16 de febrer a la Gran Via de Barcelona https://t.co/Tlu1puXLWV pic.twitter.com/eveAJERMlx — NacióDigital (@naciodigital) 12 de febrer de 2019

Milers de persones han acudit a la crida de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per mobilitzar-se arreu del país en contra del judici a l'independentisme que aquest dimarts ha començat al Tribunal Suprem , amb el lema L'autodeterminació és un dret. En el cas de Barcelona, la convocatòria és a la plaça de Catalunya.Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han fet una crida a desplaçar-se fins al centre neuràlgic de la capital catalana amb tres columnes que han sortit mitja hora abans de les set de la tarda des dels Jardinets de Gràcia, la plaça Universitat i la plaça d'Urquinaona.La concentració té lloc després que al llarg d'aquest dimarts s'hagin fet accions de protesta arreu de la ciutat, des de talls de trànsit fins a l a concentració a les portes de la Fiscalia Superior de Catalunya , on els Mossos han acabat desallotjant els manifestants.A l'inici de la concentració, representants de partits, entitats sobiranistes i personalitats de la societat civil han llegit el manifest "Són causa general: l'autodeterminació és un dret!". L'escriptora Estel Solé, el periodista i exdiputat de la CUP David Fernàndez, la historiadora Anna Sallés i el periodista Martí Anglada han exercit de portaveus d'un manifest unitari centrat a reivindicar el dret a l'autodeterminació i a qualificar d'"il·legítim" el Tribunal Suprem. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerado Pisarello, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern, Elsa Artadi, també han llegit part del text.Un text que considera que el judici que ha començat aquest dimarts al Suprem "marcarà un abans i un després". "Avui més que mai és necessari defensar els drets civils i els drets polítics perquè estan amenaçats", afegeix.El manifest considera que la democràcia "està en perill" i reivindica que a la plaça de Catalunya hi ha presents persones de "diverses sensibilitats polítiques i ideològiques".El text llegit durant la concentració també ataca durament el Suprem, el qual les entitats signants acusen de no ser independent ni imparcial i també d'orquestrar un "judici polític". A més, consideren que el tribunal vol dur a terme "un càstig exemplar decidit d'avantmà".Els convocants de la mobilització asseguren que "un referèndum no pot estar mai fora de la llei" i defensen que tots els drets estan amenaçats i no només el d'autodeterminació. Per això han fet una crida a una mobilització "massiva i sostinguda" i han recordat les pròximes dates assenyalades en el calendari de mobilitzacions. La manifestació del 16 de febrer a la Gran Via de Barcelona, la vaga general del 21 de febrer convocada per la Intersindical-CSC i la manifestació convocada a Madrid el 16 de març.

