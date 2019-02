El talent del ballet català al món torna a l'escenari del Centre Cultural Terrassa

Roda de premsa de presentació de la Gala de ballarins catalans al món. Foto: Cedida

Després de l’èxit de la Primera Gala de Ballarins catalans al món, el Centre Cultural Terrassa torna a convidar ballarins de casa nostra que estan mostrant el seu talent a les principals cases de dansa del món. En dues funcions, els dies 16 i 17 de febrer, més de 80 ballarins catalans pujaran a l'escenari terrassenc per mostrar, a casa, el seu talent.En aquesta segona edició de la gala l'equipament terrassenc ha convidat a ballarins que treballen diàriament al Teatre de Lüneburg o el Leipzig Ballet d'Alemanya, el Ballet Nacional de Noruega, el Ballet Nacional de Moràvia i Silèsia (República Txeca) o el Balletto (Itàlia). El públic gaudirà d'un repertori ampli, des de passos a dos clàssics fins a coreografies contemporànies i com a fil conductor l'elegància i la bellesa.El director del Centre Cultural, Adrià Fornés, ha explicat que ja hi ha el 90% de les entrades venudes per veure el talent català de la dansa a Terrassa. Una iniciativa sorgida de la directora artística, Marisa Yudes, que té la voluntat de seguir any rere any. Yudes ha explicat que la complexitat de quadrar les agendes i els permisos perquè els ballarins puguin venir fa que alguns hagin de quedar fora. Per això, Fornés ha manifestat la voluntat de repetir la Gala en les pròximes temporades.A la roda de premsa de presentació també ha participat l'exballarina de Sabadell, Gisela Fontarnau, que oferirà dues peces a la Gala del dissabte. Fontarnau ha estat deu anys treballant en una companyia alemanya i assegura que "he ballat de tot i he viscut de què m'agrada; aquí pots fer petits projectes però no pots viure ballant".

En el mateix sentit Yudes ha posat de manifest la necessitat que tenen els ballarins en marxar a l'estranger per falta d'oportunitats a l'estat espanyol. "No poden tornar perquè aquí no hi ha feina" i la Gala és una manera d'oferir-los poder ballar "per a qui més estimen", referint-se a les famílies, amics i el públic general. "La Gala de Ballarins catalans al món és la màxima representació de la dansa de Catalunya", ha afegit la directora artística.

La Gala de Ballarins catalans d'aquest cap de setmana donarà el tret de sortida a la 36a temporada de dansa del Centre Cultural , que compta amb 20 funcions programades entre companyies nacionals i internacionals, entre elles Alvin Ailey II, Antonio Márquez, Víctor Ullate i estrelles de l’American Ballet Theatre. A més a més, compta amb dues estrenes de la companyia resident al Centre Cultural Terrassa, el Ballet de Catalunya.

