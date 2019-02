Els directors del documental de Netflix sobre el procés català tornen un premi perquè els hi va donar Puigdemont

El que havia de ser una cerimònia estrictament cinematogràfica, ha acabat com un escàndol carregat de contingut polític. Els directors del documental de Netflix Dos Cataluñas , Álvaro Longoria y Gerardo Olivares, han tornat el premi Cinema for Peace que van rebre aquest dilluns a Berlín en el marc de la Berlinale, després que l'encarregat de lliurar-los el guardó fos l'expresident Carles Puigdemont, i descontents amb el que consideren manca de "neutralitat" en l'acte de lliurament.Segons els dos cineastes, els impulsors del premi els van advertir que Puigdemont assistiria a la cerimònia, però no que pronunciaria un discurs abans de lliurar-los en persona el guardó. Al seu parer, aquest fet compromet la neutralitat de l’obra -que recull una pluralitat de veus a l’entorn del procés català - i ataca la seva ètica professional. Per aquest motiu, l’endemà de rebre el guardó, Longoria i Olivares han decidit retornar-lo juntament amb una carta on exposen els motius, segons han explicat en declaracions a La Ventana de la Ser.En l'acte de lliurament, justament un dia abans d'iniciar-se el judici de l'1-O- Puigdemont va afirmar que aprofitava l'ocasió per "donar veu" als presos polítics catalans, i "denunciar" la seva situació. Cosa que no va agradar gaire els autors del film."Ens sembla que la gala d'ahir es va polititzar. Més que una gala d'entrega d'un premi, semblava un míting polític", ha declarat Longoria a Efe, segons publiquen diversos mitjans.Olivares, no obstant, ha tret importància a la renúncia al premi, i destacat, en canvi, que el documental estigui a Netflix disponible per a tothom. Olivares també ha volgut deixar clar que el problema no és amb Puigdemont, i que tampoc haurien acceptat el guardó de mans de cap altre polític.

