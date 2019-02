VÍDEO Toc d'atenció de Marchena a l'advocada de Carme Forcadell

L'advocada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha enviat un missatge diàfan en la primera sessió del judici de l'1-O. En la seva intervenció per presentar les qüestions prèvies ha rebatut les acusacions. Juntament amb d'Andreu Van den Eynde, advocat de Junqueras i Romeva, Arderiu ha estat la lletrada que ha parlat durant més estona. En aquest sentit, el president del tribunal, Manuel Marchena, ha intervingut per fer-li un toc d'atenció.El magistrat ha recordat a la lletrada que les qüestions exposades ja estaven clares en el document que la defensa havia entregat prèviament i li ha demanat que intentés acabar amb el màxim de rapidesa possible. "No vull tallar-la, sinó aplicar el principi d'igualtat que hem respectat i han respectat tots i cadascun dels seus companys", ha assenyalat Marchena.

