Barcelona commemora Santa Eulàlia, la jove que (també) va patir un judici injust

Barcelona clou aquest dimarts les festes de Santa Eulàlia. Foto: Ajuntament de Barcelona

Com cada 12 de febrer Barcelona ha commemorat aquest dimarts la festivitat de la seva copatrona, Santa Eulàlia, i ha posat fi als actes festius iniciats el 8 de febrer. Diu la llegenda que Eulàlia era una jove barcelonina que va ser perseguida, jutjada i crucificada el segle III per les seves creences cristianes i l'atzar ha volgut que enguany la festivitat coincideixi amb un altre judici, el dels presos polítics al Tribunal Suprem.Aquest dimarts, l'alcaldessa i diversos regidors del ple municipal han sortit al balcó de l'ajuntament per penjar-hi el penó de Santa Eulàlia en presència de la gegantona Laia, que s'ho mirava des de la plaça Sant Jaume.Un cop penjat el penó ha estat el torn del pregó dels infants, que enguany ha reivindicat la participació dels nens i nenes de Barcelona en la presa de decisions que afecten la ciutat. "Hem de fer que us escoltin i ho hem de fer entre tots", ha dit Colau als infants. El pregó l’han elaborat conjuntament prop de 900 alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària de 21 centres educatius de la ciutat.Barcelona posarà el punt final a les festes amb una audició de carilló des del Palau de la Generalitat, una gran ballada de sardanes i una trobada de gegantes que recorreran el barri Gòtic de la Ciutat.Diu la llegenda que Santa Eulàlia era una noia de tretze anys, educada en el cristianisme, perseguida per l'emperador romà Dioclecià, executada pel prefecte Decià. Després de ser jutjada i no voler renunciar a la seva fe, els jutges la van condemnar a ser turmentada i a morir crucificada.Hi ha seriosos dubtes sobre que l'origen de Santa Eulàlia sigui realment Barcelona i algunes fonts defensen que la llegenda correspon en realitat a Santa Eulàlia de Mèrida, que va patir els mateixos turments.Sigui com sigui, Barcelona commemora cada any la persecució i el judici a la santa, esperant el dia que ningú sigui perseguit per les seves idees. Aquest dimarts però, ha quedat en evidència que el desig continua lluny de fer-se realitat.

